Народная артистка России Марина Зудина: "Феномен Олега Табакова еще предстоит осмыслить. Ему нет аналогов"
В рамках культурно-образовательного проекта-фестиваля «Уроки Табакова» состоялась встреча народной артистки России, вдовы великого актера Марины Зудиной, профессора Школы Райкина Сергея Шенталинского с педагогами и студентами театрального института СГК имени Л.В.Собинова.
Тема беседы дублировала название форума. Гости поделились своими воспоминаниями о годах учебы у мастера, периоде рождения и становления знаменитого «подвала», школе Табакова.
- Думаю, что мечта Олега Павловича о собственном колледже берет истоки в саратовском Дворце пионеров, где в свои детские годы он занимался в театральном кружке «Молодая гвардия» у Натальи Иосифовны Сухостав, - размышляет Марина Вячеславовна. – Преподавать Табаков начал в 39 лет. Я была рядом 35 лет, и все эти годы, несмотря на то, что развивался «подвал» (Московский театр под руководством Олега Табакова — Авт.), он мечтал о создании школы для 14-15-летних подростков. Теперь, как мама взрослого сына, понимаю правоту Олега Павловича. «Подхватить» ребенка в этом возрасте, научить читать, заинтересовать чем-то, что определит его дальнейшее развитие, очень важно.
Еще, по словам Марины Зудиной, стремление Табакова готовить актеров на предвузовской ступени, создать театр продиктовано желанием актера отблагодарить своих учителей: Наталью Сухостав, Василия Топоркова, Олега Ефремова.
- Ефремов был сторонником театра социальной направленности, Олег Табаков – за театр яркой формы. Но при всей разности взглядов, они очень любили друг друга. Олег Николаевич видел в Олеге Павловича руководителя-реформатора, и уже весь в трубках, глубоко больной человек, говорил: «Только Табаков...» Его любили все: коллеги, ученики, зрители. Когда она входил в свой театр, складывалось впечатление, что от его сияния каждый начинал подсвечиваться изнутри. Мне кажется, должно пройти время, чтобы понять масштаб личности, феномен Олега Табакова. Потому что ему нет аналогов, - говорит актриса.
- У Олега Павловича было тонкое чутье на талант, на энергоемкость будущего актера. Все, кому тем или иным образом довелось работать с Табаковым, считают себя его учениками. От него невозможно было не почерпнуть знаний, опыта, доброты. Об Олеге Павловиче невозможно говорить в прошедшем времени, настолько далеко вперед он перебросил вектор театрального дела, через своих учеников, театры, которыми руководил, - поддерживает коллегу Сергей Шенталинский.
Марина Зудина сообщила, что в настоящее время систематизирует письма мужа Наталье Иосифовне Сухостав для дальнейшей передачи их Дворцу творчества юных в Саратове. Наш город актриса назвала родным, а культурно-образовательному проекту-фестивалю «Уроки Табакова» пожелала большого будущего.