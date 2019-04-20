Стихи Михаила Гуцериева к песне «Повторяй за мной» покорили аудиторию
Новый хит Михаила Гуцериева, популярнейшего российского поэта-песенника, покоряет российские телеканалы и интернет.
Увидел свет клип на кавер Маши Вебер и Михаила Шуфутинского «Повторяй за мной». Михаил Гуцериев написал стихи к композиции, создав идеально соответствующую ритмике англоязычного оригинала русскую версию знаменитой песни «All around the world».
Михаил Гуцериев сделал невозможное, очень точно передав настроение музыкального шедевра, первыми исполнителями которого стали Барри Уайт (Barry White) и Лиза Стэнсфилд (Lisa Stansfield), превратив его в икону стиля мировой музыки. Текст русского варианта легендарного оригинала выглядит очень достойно, о чем свидетельствует огромное количество восторженных отзывов слушателей.
Клип получился очень красивым и соблазнительным, благодаря удивительному сочетанию визуальной картинки с женственным вокалом Маши Вебер и бархатным баритоном Михаила Шуфутинского.
Увидел свет клип на кавер Маши Вебер и Михаила Шуфутинского «Повторяй за мной». Михаил Гуцериев написал стихи к композиции, создав идеально соответствующую ритмике англоязычного оригинала русскую версию знаменитой песни «All around the world».
Михаил Гуцериев сделал невозможное, очень точно передав настроение музыкального шедевра, первыми исполнителями которого стали Барри Уайт (Barry White) и Лиза Стэнсфилд (Lisa Stansfield), превратив его в икону стиля мировой музыки. Текст русского варианта легендарного оригинала выглядит очень достойно, о чем свидетельствует огромное количество восторженных отзывов слушателей.
Клип получился очень красивым и соблазнительным, благодаря удивительному сочетанию визуальной картинки с женственным вокалом Маши Вебер и бархатным баритоном Михаила Шуфутинского.