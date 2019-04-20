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«Два джентльмена из Вероны»: боевое крещение для начинающих актеров

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«Два джентльмена из Вероны»: боевое крещение для начинающих актеров

В рамках проекта «Уроки Табакова» принимающая сторона представила на Большой сцене Академдрамы дипломный спектакль третьего курса мастерской заслуженного артиста России Игоря Баголея.

Смотрела «Двух джентльменов из Вероны», и в памяти всплывали слова режиссера и педагога Школы-студии МХАТ Виктора Рыжакова: «Некорректно говорить: «актерское мастерство и смежные дисциплины. Танец, сценречь — средства создания образа, они составляющие актерского мастерства». Игорь и Любовь Баголеи стремятся, чтобы у их учеников с первых шагов на сцене средств выражения образа был полный арсенал.

Первая постановка нынешних «баголеев» основана на одной из ранних пьес Уильяма Шекспира «Два веронца». Это позже у английского гения пороки и их носители будут поднесены публике в «превосходной степени». В «Веронцах» драматург пробует перо, он словно «репетирует» «кипение страстей», происходящее между героями. Студенты Михаил Яценко и Роман Макаров, играющие превращение друзей в яростных соперников, выступают слаженным дуэтом. Дружба, разочарование, ревность, подлость, предательство – зло в душе человеческой преподносится под яркие кислотные цвета на заднике сцены, мигающие разноцветным сигналом тревоги. Игра цвета несет в спектакле большую смысловую нагрузку. Те же яркие тона в платьях юношей и девушек, напротив, словно говорят, как прекрасна и незабываема пора юности. Несомненным достоинством постановки является то, что при минимализме декораций начинающими артистами в массовых ценах точно создается атмосфера обживаемого ими пространства, будь то Милан (холодный, чопорный, с языком-конвейером подиума в доме мод) или Верона (солнечная, с переливами тех самых ярких цветов радуги на зонтиках эффектных веронок, зовущих Протея и Валентина вернуться на родину). Студенты, занятые в главных ролях создают, запоминающиеся образы. Джулия в исполнении Елизаветы Рябининой безапеляционно и искренне решительна и в любви, и в отчаянии, и в прощении. Валентин (Роман Макаров) насколько самоуверен на родине, столь нежен и обезоружен своей любовью к Сильвии в Милане. Протей Михаил Яценко, превращаясь из пылкого влюбленного юноши в подлеца, остается прямолинейно-упрямым занудой.

Фоном происходящего служит огромный щит с изображенным на нем алым яблоком, который возникает словно карающая гильотина спускается на сцену в минуты искушения героев теми или иными страстями. И все же главным в спектакле, поставленном в качестве первого «дипломника» для учеников Игорем Баголеем, является движение. Кажется, что ребята танцуют саму молодость. В которой много любви, радости, гипертрофированных чувств, которые с возрастом вспоминаешь с легкой улыбкой. Но сверкают эти воспоминания все тем же яркими красками «на заднике сцены» под названием «жизнь».

Автор Елена Маркелова