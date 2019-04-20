Сервисные решения OFD.ru широкие возможности для бизнеса IT-сферы и сектора Retail

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Оператор презентовал IT-директорам и экспертам компаний ритейла на ежегодной отраслевой конференции CNews «ИТ в ритейле 2019» экосистему таких решений для бесшовной интеграции сервисов OFD.ru с корпоративными системами заказчика.Более 80 тысяч клиентов оператора уже применяют в своей деятельности разработки оператора для различных категорий бизнеса. Среди них как базовые услуги передачи фискальных данных в ФНС, так и система электронного документооборота ЭДО.ПОТОК, позволяющая обмениваться с контрагентами электронными документами и выступающая важной частью процесса развития и расширения системы маркировки товаров.Для разработчиков действует облачный сервис – специальная тестовая среда, предназначенная для оценки возможностей и совместимости технологических систем OFD.ru с IT-системами заказчика. Требуемые изменения IT-инфраструктуры и варианты использования ПО и оборудования в различных комбинациях можно смоделировать и протестировать в виртуальной среде посредством сервиса. Благодаря специально разработанным API, интеграция сервисов OFD.ru с внутренними системами заказчика осуществляется легко и бесшовно.Оператор разработал для вендинга и интернет-магазинов облачные сервисы Venda и Ferma, открыв для них дополнительные возможности. Среди популярных услуг и сервисов OFD.ru есть Renta, услуга для тех, кто владеет рынками и торговыми центрами. Она ведет расчет динамической арендной платы на основе автоматизированного сбора данных о продажах торговых точек. Организовать оперативное формирование подробных отчётов для финансовой и бизнес-аналитики позволяют продукты Big Data.