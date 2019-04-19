19 апреля 2019 ПЯТНИЦА
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Саратовских новорожденных чаще всего называют именами София и Артем

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В 1 квартале 2019 года в области зарегистрировано 4946 новорожденных, среди которых 52% мальчики.

По информации управления по делам ЗАГС правительства области, за этот период родились 39 пар двойняшек, а в двух семьях родились тройни. Тысячный новорожденный с начала года зарегистрирован в ЗАГСе Ленинского района Саратова 18 апреля.

Самыми редкими именами для новорожденных в Саратовской области стали Ахилес и Есфирь . В числе необычных редких имен оказались также Аббас, Адольф, Святогор, Гавриил, Диомид, Диас, Эммин, Эмира, Беатрис-Софи, Василя, Лалахан, Амилия, Артемия, Мадина, ЛауритаЖанель и другие.

Самым популярным женским именем снова стало имя София. На втором месте Мария, на третьем — Виктория и Полина. Имя Артем возглавило рейтинг самых популярных мужских имен. В него также вошли Александр и Иван.