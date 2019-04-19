Саратовцев приглашают поучаствовать в «Английском квизе»
Мероприятие пройдет 24 апреля 18.00 в Irish Papa's Pub.
Городской центр им. П.А. Столыпина приглашает саратовцев принять участие в тематическом квизе, посвященном культуре англоговорящих стран.
По информации организаторов, принять участие в интеллектуально-развлекательной игре могут команды в составе от 2 до 5 человек. Регистрация открыта в группе Городского центра им. П.А. Столыпина Вконтакте.
Ранее Городской центр им. П.А. Столыпина провел тематический квиз в День космонавтики, тогда победу одержала команда «Форест Лига».