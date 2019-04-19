19 апреля 2019 ПЯТНИЦА
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18:00 | 19 апреля
Саратовских новорожденных чаще всего называют именами София и Артем
16:57 | 19 апреля
Саратовцев приглашают поучаствовать в «Английском квизе»
16:00 | 19 апреля
Минздрав напоминает: будьте осторожны - настал сезон клещей
15:03 | 19 апреля
Некоторым абонентам Саратова ограничена подача воды
13:10 | 19 апреля
На улицах Саратова будут установлены новые дорожные знаки
12:17 | 19 апреля
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10:22 | 19 апреля
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09:15 | 19 апреля
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Минздрав напоминает: будьте осторожны - настал сезон клещей

Новости


Региональный минздрав призывает жителей соблюдать меры профилактики инфекционных заболеваний, переносимых насекомыми.

С наступлением весны на территории Саратовской области активизируется жизнедеятельность клещей – переносчиков различных инфекционных заболеваний. При укусах клещей можно заболеть туляремией, клещевым энцефалитом, боррелиозом, различными геморрагическими лихорадками. Наиболее распространенные заболевания, передающиеся клещами, - клещевой энцефалит и клещевой боррелиоз. Это тяжелые инфекционные заболевания, которые нередко приводят к стойким нарушениям здоровья. Они чаще встречаются в Сибири, на Дальнем Востоке, на Урале, в Северно-Западном и Центральном регионах страны.

В случае обнаружения на теле клеща рекомендуется обратиться в медицинскую организацию для его удаления и последующего наблюдения.

Чтобы защититься от нападения и заползания клещей, перед выходом на природу необходимо специальным образом одеться. Куртка должна быть заправлена в брюки, брюки – в ботинки, рукава и ворот куртки – плотно застегнуты. Голову и шею нужно обвязать платком, который заправить за ворот куртки. Можно использовать специальный комбинезон. Рекомендуется использовать различные отпугивающие клещей препараты – репелленты. Во время пребывания в лесу и поле каждые 2 часа, а также сразу после прогулки, нужно проводить самоосмотр и взаимоосмотр. Если планируется поездка в районы распространения клещевого энцефалита, рекомендуется сделать прививку от этого заболевания. В Саратовской области очагов клещевого энцефалита в природе нет.