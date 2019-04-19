За 20 лет «Роснефть» в 500 раз увеличила отчисления в федеральный бюджет

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Это оценка результатов двадцатилетней масштабной работы, в результате которой практически с нуля в конкурентной среде была создана новая уникальная российская компания, вошедшая в десятку глобальных энергетических лидеров, крупнейшая в мире по добыче и запасам среди всех публичных компаний мира, ставшая главным инструментом формирования доходов бюджета РФ. За это время окончательно оформлена акционерная структура, создана эффективная организационно-производственная модель, гарантированно обеспечивающая потребности национального рынка и устойчивое позиционирование в глобальной отрасли.В результате двадцатилетней работы добыча нефти компанией увеличилась в 19 раз с 12,5 до 230 млн т, добыча газа – в 10 раз - до 67 млрд куб. м. Сегодня «Роснефть» – это 41% всей нефти, добываемой в России и 6% мировой нефтедобычи. На долю «Роснефти» приходится 35% прироста добычи в России и, что принципиально важно, более 75% в Восточной Сибири. С 1999 года компания обеспечила ввод в разработку 17 новых крупных месторождений с общим объемом запасов около 3 млрд т нефтяного эквивалента, инвестировав свыше 1,5 трлн рублей. Доля производства моторных топлив «Роснефти» в общем объеме производства страны возросла с 3% в 1999 г. до 38% в 2018-м.За период 1999-2018 гг. доля «Роснефти» в доходах федерального бюджета увеличилась с 8 млрд до рекордных 4 трлн рублей, то есть почти в 500 раз. За 20 лет Роснефть» обеспечила 90% всех приватизационных доходов государства со стороны нефтяной отрасли. Выручка «Роснефти» за этот период увеличилась более чем в 115 раз; мультипликативный эффект от инвестиционных программ Компании превысил 14 трлн. рублей.«Роснефть» превратилась в одного из технологических лидеров отрасли: по суточной проходке – 56,7 тыс. метров в сутки, количеству вводимых скважин (3,4 тысячи новых скважин в 2018 году, 48 % из которых горизонтальные). Себестоимость добычи «Роснефти» - самая низкая среди всех публичных компаний мира - 3,1 доллар на б.н.э. Дивидендные выплаты увеличились в три раза. Только за 2018 год рост капитализации Компании составил более 40%.Приобретение пакета «Роснефти» компанией BP в 2013 году стало самой крупной иностранной инвестицией в истории России. «Роснефть» - единственная российская компания такого масштаба, глубоко интегрированная в мировую экономику. В составе наших акционеров: ВР – один из мэйджоров, QIA – один из крупнейших мировых суверенных инвестфондов, Glencore – крупнейший трейдер, сотни инвестфондов из США, Европы и Азии, десятки тысяч миноритариев по всему миру. Несмотря на санкции, «Роснефть» остаётся катализатором интеграции страны в мировую экономику. С 2014 года Компания привлекла более четверти всего объёма прямых иностранных инвестиций - 24 млрд $.«Роснефть» в настоящее время – это пример корпоративной ответственности перед государством и его гражданами. На предприятиях Роснефти работает 340 тысяч человек. В проектах Компании задействовано порядка 700 тысяч сотрудников подрядных организаций, а в программах производства технологического оборудования и предоставления технологических услуг Компании занято более трех миллионов человек.Являясь сердцем российской экономики, Компания обеспечивает основные потребности страны в бензинах, дизтопливе, авиационном топливе, всех видах масел, битумах и асфальтах, бункеровочном топливе, мазуте, углеводородном газе, продуктах нефтехимии, полимерных материалах.Компания особо отмечает внимание, оказанное Руководством страны конкретному вкладу сотрудников на ключевых участках производства: «РН-Юганскнефтегаз» - крупнейший актив, на котором благодаря новейшим технологиям удалось увеличить добычу, «РН-Ванкор», «РН-Няганьнефтегаз», «Уватнефтегаз», входящие в число базовых активов, обеспечивающих основу производства Компании; «Таас-Юрях нефтегазодобыча», «Восточно-Сибирская нефтегазовая компания» - новые перспективные активы, «Роспан» - ключевой актив, находящийся на стадии ввода в эксплуатацию и др.Коллектив «Роснефти» расценивает высокие государственные награды как кредит доверия и обязуется оправдать его новыми достижениями, обеспечивающими развитие и укрепление российской экономики.- Пример развития «Роснефти» уникален для крупных российских компаний. Обладая не лучшими активами на старте, Компания сумела в рыночных условиях и конкурентной борьбе стать одним из мировых лидеров нефтегазовой индустрии. Важно отметить, что «Роснефть» сумела превзойти своих конкурентов, у которых в середине 90-х - начале 2000-х были неоспоримые преимущества как по объемам ресурсной базы, так и по качеству самих активов. Впечатляет и то, что за короткий период доля «Роснефти» в доходах федерального бюджета увеличилась почти в 500 раз с 8 млрд до 4 трлн рублей. Таким образом, Компания стала главным инструментом формирования доходов бюджета России.