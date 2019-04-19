Марина Зудина посетит Детскую студию при Саратовском ТЮЗе, которой будет присвоено имя Олега Табакова

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Цель визита — презентация работы и проектов студии и подписание соглашения о намерениях присвоить студии имя народного артиста России Олега Павловича Табакова.Детская студия при ТЮЗе Киселёва появилась в 2019 году в результате присоединения к театру Детского театрально-концертного учреждения, работавшего в историческом здании ТЮЗа на Вольской после его реконструкции. Возвращение ТЮЗу здания театра на Вольской,83 по инициативе Губернатора Саратовской области Валерия Радаева стало одним из главных событий празднования 100-летия Саратовского театра юного зрителя им. Ю.П. Киселева в 2018 году. Благодаря этому событию дети из коллектива ДТКУ теперь получили возможность заниматься на базе профессионального театра. В Детской студии при ТЮЗе Киселёва существует шесть творческих объединений, свой репертуар из семи постановок, в общей сложности работа студии охватывают более 100 детей, большая часть из которых занимается совершенно бесплатно. Руководителем Детской студии при ТЮЗе Киселёва является Алексей Чернышёв, актёр и режиссёр, ученик мастерской Ю.Н. Погребничко в Театральном институте им. Щукина. Ранее он занимал должность главного режиссёра «Детского театрально-концертного учреждения».На встрече 19 апреля у гостей и представителей СМИ будет возможность увидеть занятия и репетиции творческих коллективов Детской студии при ТЮЗе им. Ю.П. Киселёва, на Камерной сцене состоится официальная презентация проектов и планов студии, а также церемония подписания соглашения о намерениях присвоить студии имя народного артиста России Олега Павловича Табакова.