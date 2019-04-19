На улицах Саратова будут установлены новые дорожные знаки

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Так, в мае начнут действие знаки, расположенные по адресам:- ул. им. Мичурина И.В. (от ул. им. Челюскинцев до ул. им. Радищева А.Н.);- ул. им. Чернышевского Н.Г. (от ул. им. Радищева А.Н. до Мельничного проезда);- ул. им. Горького А.М. (от ул. им. Сакко и Ванцетти до Рабочего пер.);- ул. им. Жуковского Н.Е.;- ул. Танкистов (от ул. Соколовой до ул. им. Академика Навашина С.Г.);- ул. Вольская (от ул. Большой Казачьей до ул. Соколовой);- ул. Вольская (от ул. Большой Казачьей до ул. Набережной);- ул. им. Чапаева В.И. (от ул. Московской до ул. Соколовой);- ул. им. Горького А.М. (от ул. им. Сакко и Ванцетти до ул. Большой Казачьей);- ул. им. Кутякова И.С. (от ул. Аткарской до ул. им. Радищева А.Н.);- ул. им. Мичурина И.В. (от ул. им. Радищева А.Н. до ул. им. Рахова В.Г.);- ул. Рабочая (от ул. им. Рахова В.Г. до ул. им. Радищева А.Н.);- ул. им. Чапаева В.И. (от Ильинской пл. до ул. им. Сакко и Ванцетти);- ул. им. Чапаева В.И. (от ул. Большой Казачьей до ул. Московской);- ул. им. Чапаева В.И. (от ул. им. Сакко и Ванцетти до ул. Большой Казачьей);- ул. им. Вавилова Н.И. (от ул. Университетской до ул. им. Рахова В.Г.);- 1-й участок: ул. им. Чернышевского Н.Г. (от ул. им. Радищева А.Н. до ул. Большой Горной).