19 апреля 2019 ПЯТНИЦА
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На улицах Саратова будут установлены новые дорожные знаки

Новости


Внесены изменения в проект организации дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения муниципального образования «Город Саратов».

Так, в мае начнут действие знаки, расположенные по адресам:

- ул. им. Мичурина И.В. (от ул. им. Челюскинцев до ул. им. Радищева А.Н.);

- ул. им. Чернышевского Н.Г. (от ул. им. Радищева А.Н. до Мельничного проезда);

- ул. им. Горького А.М. (от ул. им. Сакко и Ванцетти до Рабочего пер.);

- ул. им. Жуковского Н.Е.;

- ул. Танкистов (от ул. Соколовой до ул. им. Академика Навашина С.Г.);

- ул. Вольская (от ул. Большой Казачьей до ул. Соколовой);

- ул. Вольская (от ул. Большой Казачьей до ул. Набережной);

- ул. им. Чапаева В.И. (от ул. Московской до ул. Соколовой);

- ул. им. Горького А.М. (от ул. им. Сакко и Ванцетти до ул. Большой Казачьей);

- ул. им. Кутякова И.С. (от ул. Аткарской до ул. им. Радищева А.Н.);

- ул. им. Мичурина И.В. (от ул. им. Радищева А.Н. до ул. им. Рахова В.Г.);

- ул. Рабочая (от ул. им. Рахова В.Г. до ул. им. Радищева А.Н.);

- ул. им. Чапаева В.И. (от Ильинской пл. до ул. им. Сакко и Ванцетти);

- ул. им. Чапаева В.И. (от ул. Большой Казачьей до ул. Московской);

- ул. им. Чапаева В.И. (от ул. им. Сакко и Ванцетти до ул. Большой Казачьей);

- ул. им. Вавилова Н.И. (от ул. Университетской до ул. им. Рахова В.Г.);

- 1-й участок: ул. им. Чернышевского Н.Г. (от ул. им. Радищева А.Н. до ул. Большой Горной).