На улицах Саратова будут установлены новые дорожные знаки
Внесены изменения в проект организации дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения муниципального образования «Город Саратов».
Так, в мае начнут действие знаки, расположенные по адресам:
- ул. им. Мичурина И.В. (от ул. им. Челюскинцев до ул. им. Радищева А.Н.);
- ул. им. Чернышевского Н.Г. (от ул. им. Радищева А.Н. до Мельничного проезда);
- ул. им. Горького А.М. (от ул. им. Сакко и Ванцетти до Рабочего пер.);
- ул. им. Жуковского Н.Е.;
- ул. Танкистов (от ул. Соколовой до ул. им. Академика Навашина С.Г.);
- ул. Вольская (от ул. Большой Казачьей до ул. Соколовой);
- ул. Вольская (от ул. Большой Казачьей до ул. Набережной);
- ул. им. Чапаева В.И. (от ул. Московской до ул. Соколовой);
- ул. им. Горького А.М. (от ул. им. Сакко и Ванцетти до ул. Большой Казачьей);
- ул. им. Кутякова И.С. (от ул. Аткарской до ул. им. Радищева А.Н.);
- ул. им. Мичурина И.В. (от ул. им. Радищева А.Н. до ул. им. Рахова В.Г.);
- ул. Рабочая (от ул. им. Рахова В.Г. до ул. им. Радищева А.Н.);
- ул. им. Чапаева В.И. (от Ильинской пл. до ул. им. Сакко и Ванцетти);
- ул. им. Чапаева В.И. (от ул. Большой Казачьей до ул. Московской);
- ул. им. Чапаева В.И. (от ул. им. Сакко и Ванцетти до ул. Большой Казачьей);
- ул. им. Вавилова Н.И. (от ул. Университетской до ул. им. Рахова В.Г.);
- 1-й участок: ул. им. Чернышевского Н.Г. (от ул. им. Радищева А.Н. до ул. Большой Горной).