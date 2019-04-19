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Начинается творческий конкурс «Я – участник «Зеленой Весны-2019»

Новости


В рамках Всероссийского экологического субботника неправительственный экологический фонд В.И. Вернадского и Всероссийское общество охраны природы проводят творческий конкурс «Я – участник «Зеленой Весны-2019».

В конкурсе могут принять участие все желающие. Он проводится в период с 20 апреля до 1 июня 2019 года по трем номинациям:

– «В объективе – «Зеленая Весна–2019» (фотографии, сделанные на «зеленых» акциях и мероприятиях в рамках проведения «Зеленой Весны–2019»: индивидуальные и коллективные изображения участников субботника в работе, результаты труда экоактивистов и другое);

– «Лучший видеоролик» (видеоролик о конкретном мероприятии/мероприятиях, а также об участнике/участниках «зеленых» акций в рамках субботника «Зеленая Весна–2019);

– «Зеленая строка» (материалы любого жанра в печатных и электронных средствах массовой информации (включая интернет-сайты СМИ) о Всероссийском субботнике «Зеленая Весна–2019»: о людях и трудовых коллективах, принявших участие в федеральном экологическом проекте, о результатах и перспективах развития «зеленых» акций в рамках субботника «Зеленая Весна»).

Награждение победителей состоится 5 июня 2019 года в городе Москве в рамках проведения торжественных мероприятий, посвященных празднованию Дня эколога.

Положение о проведении конкурса, заявка на участие, а также дополнительная информация размещены на интернет-сайте Фонда имени В.И. Вернадского, на интернет-сайте http://vesna.vernadsky.ru.

Напомним, с 20 апреля по 20 мая на территории России пройдет Всероссийский экологический субботник «Зеленая Весна».

В Саратове старт акции будет дан на центральной площадке природного парка «Кумысная поляна» в городе Саратове 20 апреля в 10.00 (район лагеря «Березка»). Во всех муниципальных районах области также пройдут мероприятия по уборке и благоустройству территорий, высадке цветов и деревьев, возведению и восстановлению детских площадок.