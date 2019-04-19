Валерий Радаев и Владимир Машков обсудили вопросы развития детского театрального творчества и образования

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Обсуждались вопросы сохранения традиций, преемственности, театрального образования, раскрытия талантов у детей и др."Мы с чувством огромной любви относимся к нашему земляку Олегу Павловичу Табакову. Он всегда поддерживал связь с Саратовом, за что все были ему благодарны. И то, что вы продолжаете его дело, приехали к нам отобрать учеников для учёбы, вызывает большое уважение. Это продолжение сложившихся традиций саратовской театральной школы и театров'", - сказал Валерий Радаев.Владимир Машков рассказал, что Олег Павлович Табаков каждый день вспоминал свою родину, своих саратовских коллег и учителей, которые задали его старт в профессии."Знаете, большая цепь преемственности должна быть сохранена, наш национальный театр, русская драматургия, русские актёры. Мне радостно, что наша первые гастроли проходят здесь, спектакль в обновленном варианте будет показан на саратовской земле. Это для нас и честь, и большая ответственность. У саратовской земли огромные традиции, много талантов. Я уверен мы найдём талантливых ребят, которые в будущем будут украшать и вашу землю, и мировое пространство. У нас раннее обучение, мы отбираем ребят девятых классов. Нам хотелось бы, чтобы ребята были более подготовленными. Артистический склад характера необходим и профессионалам, и всем людям вне зависимости от рода занятий. Поэтому у нас есть предложение, с ним я выходил на Совете при Президенте страны, которое может возродить прекрасную традицию. Оно о создании театральных кружков при школах. При соединении с учителями словесности и истории, артистами и студентами театральных учреждений это поможет обучению. И самое главное - развитию эмоционального интеллекта, от которого зависит 80% успеха. Не идёт разговор о том, что все станут актерами, но обладать артистическим складом характера поможет, это полезно, это эволюционно. Кружки при школах могут соединить все виды искусства, такое творческое соединение сделает образование детей всеобъемлющим, поможет успешнее социализироваться", - подчеркнул Владимир Машков.Валерий Радаев отметил, что в Саратовской области огромное внимание оказывается поддержке одаренных детей.«У нас реализуется проект "Новые имена губернии", который помогает раскрыть таланты детей. Его можно развивать, продвигать, в том числе и в направлении образования. Ваше предложение очень важно. Думаю, мы можем его реализовать, тем более что в регионе большое внимание уделяется развитию творчества детей. Даже эта площадка, где мы сейчас находимся, историческое здание ТЮЗа передано для развития и обучения детей", - сказал Губернатор.В завершение встречи Валерий Радаев вручил Владимиру Машкову в подарок саратовскую гармоник, - сообщает пресс-служба губернатора.