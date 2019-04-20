Жилищная инспекция добилась возвращения жителям дома миллиона рублей за тепло
Государственная жилищная инспекция добилась крупных перерасчетов жителям Саратова за услуги по отоплению в многоквартирных жилых домах.
В ходе одной из проверок выяснилось, что потребителям дома №33 по ул. Пензенской в Саратове начислили излишнюю плату за периоды с октября по декабрь 2015 года, с октября 2016 года по апрель 2017 года, январь и февраль 2018 года. Инспекция выдала предписание управляющей компании сделать жителям перерасчет. По итогам исполнения предписания ООО «Восход» вернуло излишне начисленную плату за отопление в размере 1 004 154 рублей.