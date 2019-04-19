Эксперты Colesa.ru отметили шины Viatti Bosco H/T V-238 и КАМА 365 в обзоре летних новинок 2019 года
Модели Viatti Bosco H/T V-238 и КАМА 365, выпускаемые на производственных мощностях шинного комплекса KAMA TYRES, вошли в список летних новинок сезона 2019 специализированного интернет-издания. Обзор шин составили и опубликовали эксперты Colesa.ru.
«Viatti Bosco H/T V-238. Нижнекамская новинка для автомобилей класса SUV, про которую всё ещё известно немного, и производитель пока что лишь сообщил, что она обладает «классическим симметричным дорожным рисунком протектора с широкими гидроэвакуационными каналами», – отметили эксперты издания.
Модель Viatti Bosco H/T стала 9 продуктовой линейкой шинного бренда Viatti. Кроме неё в обзоре летних новинок сезона 2019 эксперты Colesa.ru отметили модель КАМА 365. Она была представлена летом 2018 года.
Шины представляют собой три продуктовые линейки с индивидуальным рисунком протектора. При разработке модельного ряда КАМА 365 специалисты KAMA TYRES уделили особое внимание проработке концепции построения рисунка протектора. Каждая линейка разработана для комплектации трёх типов автомобилей: легковых, кроссоверов и внедорожников, легких грузовиков и микроавтобусов.
«Новинка от нижнекамских шинников, которая заменит в модельном ряду сразу несколько шин прошлых поколений. По названию можно предположить, что это «всесезонка», но производитель заявляет, что это летние шины, которые оптимизированы для использования в широком температурном диапазоне – от -10 до +55°С, благодаря чему они позволяют спокойно пережить межсезонье», – рассказали авторы обзора.
Специалистам шинного комплекса KAMA TYRES удалось получить эффективные показатели, обеспечивающие безопасное и комфортное управление транспортом, снижение расхода топлива и высокий уровень сопротивления аквапланированию.
Источник: http://colesa.ru/news/60314
«Viatti Bosco H/T V-238. Нижнекамская новинка для автомобилей класса SUV, про которую всё ещё известно немного, и производитель пока что лишь сообщил, что она обладает «классическим симметричным дорожным рисунком протектора с широкими гидроэвакуационными каналами», – отметили эксперты издания.
Модель Viatti Bosco H/T стала 9 продуктовой линейкой шинного бренда Viatti. Кроме неё в обзоре летних новинок сезона 2019 эксперты Colesa.ru отметили модель КАМА 365. Она была представлена летом 2018 года.
Шины представляют собой три продуктовые линейки с индивидуальным рисунком протектора. При разработке модельного ряда КАМА 365 специалисты KAMA TYRES уделили особое внимание проработке концепции построения рисунка протектора. Каждая линейка разработана для комплектации трёх типов автомобилей: легковых, кроссоверов и внедорожников, легких грузовиков и микроавтобусов.
«Новинка от нижнекамских шинников, которая заменит в модельном ряду сразу несколько шин прошлых поколений. По названию можно предположить, что это «всесезонка», но производитель заявляет, что это летние шины, которые оптимизированы для использования в широком температурном диапазоне – от -10 до +55°С, благодаря чему они позволяют спокойно пережить межсезонье», – рассказали авторы обзора.
Специалистам шинного комплекса KAMA TYRES удалось получить эффективные показатели, обеспечивающие безопасное и комфортное управление транспортом, снижение расхода топлива и высокий уровень сопротивления аквапланированию.
Источник: http://colesa.ru/news/60314