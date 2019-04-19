На Театральной площади высадят молодые ели

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Сегодня, 18 апреля, представители МБУ «Служба благоустройства города» встретились с общественниками на Театральной площади. Обсуждали вопрос спила высохших деревьев. Нынешние насаждения находятся в неудовлетворительном состоянии, они полностью высохли и угрожают безопасности жителей. Чтобы избежать несчастных случаев, было принято решение спилить 19 сухих елей и на их место высадить новые, возраст которых 10-12 лет, высотой 3-4 метра.«Ели, которые растут здесь сейчас, были высажены в 70-х годах в возрасте около 15 лет. Они уже высохли, во-первых, представляют угрозу для людей, во-вторых, выглядят не эстетично, а это все же центр города. Поэтому высадим новые, молодые. Им будет обеспечен, разумеется, должный уход», – рассказал директор МБУ «Служба благоустройства города».Мероприятия по спилу и высадке будут произведены на следующей неделе. Всего будет высажено 26 новых деревьев.