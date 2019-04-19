19 апреля 2019 ПЯТНИЦА
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20:07 | 18 апреля
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16:37 | 18 апреля
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16:00 | 18 апреля
В Саратове подведены итоги правового конкурса для будущих абитуриентов
15:07 | 18 апреля
Фестиваль "Дикий пион" пройдет в Самойловском районе
14:10 | 18 апреля
В Саратове состоится конференция для руководителей СНТ
13:30 | 18 апреля
В Саратовской области стартует "Зеленая весна"
12:27 | 18 апреля
На Театральной площади состоится очередная ярмарка
11:29 | 18 апреля
Госжилинспекция Саратовской области: отопительный сезон в домах можно завершить досрочно
10:39 | 18 апреля
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10:31 | 18 апреля
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Как бы ни скакал курс евро или доллара, последнее, от чего откажутся россияне, — зимние каникулы. Их, к счастью, никто не отменял. По мнению наших сограждан, в связи с сегодняшней экономической ситуацией в стране туристические агентства и турфирмы, казалось бы, должны были поднять цены на комплексные туры. Однако этого не произошло. Напротив, многие компании, оправдывая доверие своих клиентов, предлагают сейчас довольно выгодные предложения по турам, в том числе и в рассрочку.
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В Саратове подведены итоги правового конкурса для будущих абитуриентов

Новости


На базе Поволжского института управления им. П.А. Столыпина – филиала РАНХиГС при Президенте РФ состоялся заключительный этап открытого интеллектуального конкурса РАНХиГС «Статус по праву».

Конкурс проходил по пяти направлениям: «Государство Российская Федерация»; «Человек и гражданин в Российской Федерации»; «Труд в Российской Федерации»; «Гражданские правоотношения в Российской Федерации»; «Обеспечение правопорядка».

Участники делились на две категории: учащиеся 10-11 классов общеобразовательных организаций и учащиеся профессиональных образовательных организаций, во вторую категорию вошли студенты образовательных организаций высшего образования.

По результатам заочного этапа в финал вышли более 70 участников. Именно они в очном этапе боролись за дополнительные 5 баллов к результатам ЕГЭ при учете индивидуальных достижений при поступлении на программы бакалавриата, специалитета и дополнительные 10 баллов при поступлении на программы магистратуры Поволжского института управления имени П.А. Столыпина РАНХиГС.