В Саратове подведены итоги правового конкурса для будущих абитуриентов
На базе Поволжского института управления им. П.А. Столыпина – филиала РАНХиГС при Президенте РФ состоялся заключительный этап открытого интеллектуального конкурса РАНХиГС «Статус по праву».
Конкурс проходил по пяти направлениям: «Государство Российская Федерация»; «Человек и гражданин в Российской Федерации»; «Труд в Российской Федерации»; «Гражданские правоотношения в Российской Федерации»; «Обеспечение правопорядка».
Участники делились на две категории: учащиеся 10-11 классов общеобразовательных организаций и учащиеся профессиональных образовательных организаций, во вторую категорию вошли студенты образовательных организаций высшего образования.
По результатам заочного этапа в финал вышли более 70 участников. Именно они в очном этапе боролись за дополнительные 5 баллов к результатам ЕГЭ при учете индивидуальных достижений при поступлении на программы бакалавриата, специалитета и дополнительные 10 баллов при поступлении на программы магистратуры Поволжского института управления имени П.А. Столыпина РАНХиГС.