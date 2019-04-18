18 апреля 2019 ЧЕТВЕРГ
Новости
15:07 | 18 апреля
Фестиваль "Дикий пион" пройдет в Самойловском районе
14:10 | 18 апреля
В Саратове состоится конференция для руководителей СНТ
13:30 | 18 апреля
В Саратовской области стартует "Зеленая весна"
12:27 | 18 апреля
На Театральной площади состоится очередная ярмарка
11:29 | 18 апреля
Госжилинспекция Саратовской области: отопительный сезон в домах можно завершить досрочно
10:39 | 18 апреля
Вики: аналог Википедии появился в интернете
10:31 | 18 апреля
Некоторым абонентам Саратова на сегодня снизили параметры подачи холодной воды
09:28 | 18 апреля
«Поколение победителей»: вышла книга о ветеранах комбината «Ураласбест»
08:48 | 18 апреля
"Школа для дураков": упорядоченность иррационального
21:05 | 17 апреля
Русскую Барби наградили музыкальной премией ZD Award Звуковая Дорожка
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Вики: аналог Википедии появился в интернете

Новости
Вики: аналог Википедии появился в интернете

Аналог Википедии с недавних пор стал доступен пользователям интернета. Статьи новой энциклопедии Вики содержат подробные и интересные сведения на самые разные темы, включая историю, спорт, философию, науку, общество и другие.

К поиску нужного материала Вики подходит очень тщательно – здесь все отсортировано по спискам, статьям и порталам, нет ссылок на сторонние ресурсы, все очень конкретно и понятно.

Краеугольный камень энциклопедии – достоверная информация. Читатели энциклопедии могут использовать опубликованные в Вики статьи для саморазвития, применять их при учебе в вузах и на работе. При этом следует учитывать, что энциклопедия находится в самом начале своего становления – ее предстоит наполнить еще миллионами заметок и публикаций.

Среди особенностей Вики (https://wiki.bio/wikipedia/Main_page) – наличие приложения, которое можно скачать на Google Play, размещение на главной странице актуальных новостей и событий в мире, доступность текстов по лицензии Attribution-ShareAlike 3.0 Unported.