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В Саратове состоится конференция для руководителей СНТ

Новости


18 апреля 2019 года в Саратове пройдет конференция для руководителей садовых некоммерческих товариществ региона.

В рамках конференции будут рассмотрены итоги реализации пилотного проекта по решению проблем электроснабжения садоводческих и огороднических некоммерческих объединений граждан (СНТ) в Саратовской области, а также освещены практические мероприятия по взаимодействию сетевых организаций и СНТ, реализуемые совместно ОАО «Объединенная энергетическая компания», Министерством энергетики РФ и ПАО «Россети».

На территории Саратовской области пилотный проект по реконструкции и модернизации электрических сетей садоводческих некоммерческих товариществ реализуется с 2012 года. Его старт был дан в ходе проведения выставки-ярмарки «День садовода-2012».

В настоящее время Саратовским филиалом «ОЭК» осуществляется электроснабжение более 150 садоводств. В зоне эксплуатационной ответственности филиала находятся 95 трансформаторных подстанций 10/6/0,4кВ суммарной мощностью более 20 МВА, ВЛ-6/10/0,4 кВ общей протяженностью более 70 км. В 2018 году плановый объем полезного отпуска электрической энергии всем потребителям составилоколо 13 млн кВтч.

Начиная с 2012 года в рамках пилотного проекта ОАО «ОЭК» за счет собственных средств осуществило установку в садоводческих товариществах области 42 новые трансформаторные подстанции взамен устаревших, до конца 2019 года будет заменены еще 15 комплектных трансформаторных подстанций и произведен ремонт воздушных линий электропередачи.

В Саратовском филиале ОАО «ОЭК» успешно работает Центр по работе с садоводствами, который оказывает необходимую консультационную помощь председателям правлений СНТ.