В Саратовской области стартует "Зеленая весна"
С 20 апреля по 20 мая по инициативе неправительственного экологического фонда В.И.Вернадского стартует Всероссийский экологический субботник «Зеленая весна-2019».
Проект ежегодно проводится при поддержке Совета Федерации, Комитета Государственной Думы по экологии и охране окружающей среды, Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации, крупных компаний и корпораций, общественных организаций – Всероссийского общества охраны природы.
Главная цель проекта – объединить и поддержать инициативы в области охраны окружающей среды, выдвинутые гражданами, организациями и органами государственной власти.
В 2019 году Всероссийский экологический субботник «Зеленая Весна» пройдет в период с 20 апреля по 20 мая.
Ежегодно Саратовская область традиционно участвует в мероприятиях.
Старт акции будет дан на центральной площадке природного парка «Кумысная поляна» в городе Саратове 20 апреля в 10.00 (район лагеря «Березка»).