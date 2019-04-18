18 апреля 2019 ЧЕТВЕРГ
Новости
15:07 | 18 апреля
Фестиваль "Дикий пион" пройдет в Самойловском районе
14:10 | 18 апреля
В Саратове состоится конференция для руководителей СНТ
13:30 | 18 апреля
В Саратовской области стартует "Зеленая весна"
12:27 | 18 апреля
На Театральной площади состоится очередная ярмарка
11:29 | 18 апреля
Госжилинспекция Саратовской области: отопительный сезон в домах можно завершить досрочно
10:39 | 18 апреля
Вики: аналог Википедии появился в интернете
10:31 | 18 апреля
Некоторым абонентам Саратова на сегодня снизили параметры подачи холодной воды
09:28 | 18 апреля
«Поколение победителей»: вышла книга о ветеранах комбината «Ураласбест»
08:48 | 18 апреля
"Школа для дураков": упорядоченность иррационального
21:05 | 17 апреля
Русскую Барби наградили музыкальной премией ZD Award Звуковая Дорожка
Как отдохнуть без лишних вложений
Как бы ни скакал курс евро или доллара, последнее, от чего откажутся россияне, — зимние каникулы. Их, к счастью, никто не отменял. По мнению наших сограждан, в связи с сегодняшней экономической ситуацией в стране туристические агентства и турфирмы, казалось бы, должны были поднять цены на комплексные туры. Однако этого не произошло. Напротив, многие компании, оправдывая доверие своих клиентов, предлагают сейчас довольно выгодные предложения по турам, в том числе и в рассрочку.
Подробнее

В Саратовской области стартует "Зеленая весна"

Новости


С 20 апреля по 20 мая по инициативе неправительственного экологического фонда В.И.Вернадского стартует Всероссийский экологический субботник «Зеленая весна-2019».

Проект ежегодно проводится при поддержке Совета Федерации, Комитета Государственной Думы по экологии и охране окружающей среды, Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации, крупных компаний и корпораций, общественных организаций – Всероссийского общества охраны природы.

Главная цель проекта – объединить и поддержать инициативы в области охраны окружающей среды, выдвинутые гражданами, организациями и органами государственной власти.

В 2019 году Всероссийский экологический субботник «Зеленая Весна» пройдет в период с 20 апреля по 20 мая.

Ежегодно Саратовская область традиционно участвует в мероприятиях.

Старт акции будет дан на центральной площадке природного парка «Кумысная поляна» в городе Саратове 20 апреля в 10.00 (район лагеря «Березка»).