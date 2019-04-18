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Госжилинспекция Саратовской области: отопительный сезон в домах можно завершить досрочно

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Специалисты Государственной жилищной инспекции объяснили, когда в жилых домах можно прекратить подачу отопления. В инспекцию все чаще стали поступать вопросы от жителей по данной теме.

До выхода распоряжения администрации Саратова об окончании отопительного периода собственники отдельно взятых многоквартирных домов могут принять решение завершить его раньше.

Если жилой дом не подключен к централизованному теплоснабжению и отапливается с использованием оборудования, входящего в состав общего имущества (собственная котельная), то начало и окончание отопительного периода определяются на собрании собственников. Если такое решение не было принято, то отопительный период начинается и заканчивается в сроки, установленные органом местного самоуправления, как и для домов с централизованным отоплением.

Собрание собственников также может принять решение об установлении сроков начала и окончания отопсезона в домах с централизованным отоплением. Однако для этого необходимо заранее уведомить ресурсоснабжающую организацию, предоставляющую услуги по отоплению.

Общее собрание собственников проводится согласно статьи 44 Жилищного кодекса РФ.