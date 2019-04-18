Госжилинспекция Саратовской области: отопительный сезон в домах можно завершить досрочно

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До выхода распоряжения администрации Саратова об окончании отопительного периода собственники отдельно взятых многоквартирных домов могут принять решение завершить его раньше.Если жилой дом не подключен к централизованному теплоснабжению и отапливается с использованием оборудования, входящего в состав общего имущества (собственная котельная), то начало и окончание отопительного периода определяются на собрании собственников. Если такое решение не было принято, то отопительный период начинается и заканчивается в сроки, установленные органом местного самоуправления, как и для домов с централизованным отоплением.Собрание собственников также может принять решение об установлении сроков начала и окончания отопсезона в домах с централизованным отоплением. Однако для этого необходимо заранее уведомить ресурсоснабжающую организацию, предоставляющую услуги по отоплению.Общее собрание собственников проводится согласно статьи 44 Жилищного кодекса РФ.