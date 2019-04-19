Фестиваль "Дикий пион" пройдет в Самойловском районе

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В комитете по туризму области обсудили программу проведения события. Так, в день проведения праздника планируется работа интерактивных площадок: национальные кухни; ярмарка изделий народных умельцев; проведение мастер-классов по изобразительному искусству и народному творчеству; фотозоны; интерактивные площадки для детей и взрослых; спортивные показательные выступления, игры и конкурсы для желающих. Для удобства туристов, приезжающих на несколько дней, будут организованы места для питания и отдыха. Для личного транспорта и экскурсионных автобусов будет организована стоянка.«Фестиваль направлен на сохранение редкого вида цветка, занесённого в Красную книгу, рациональное использование историко-культурного и природного ресурса территории. Мы приглашаем всех жителей и гостей нашего региона приехать на праздник, где каждый сможет поближе познакомиться с Самойловским районом и найти себе занятие по душе», - прокомментировала председатель комитета по туризму Виктория Бородянская.