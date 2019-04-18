"Школа для дураков": упорядоченность иррационального

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Лучшей музыкальной темы, чем "Ещё один кирпич в стене" группы "Pink Floyd" для спектакля мастерской Дмитрия Брусникина в Школе-студии МХАТ по книге Саши Соколова "Школа для дураков", не подобрать.Работа, выросшая из зачёта по сценической речи и поставленная преподавателем данной дисциплины Марией Зайковой, продолжила программу проекта "Уроки Табакова".На этот раз саратовцы увидели, как на их глазах буйным цветением молодости, её неуемной созидательной энергией строится ладная в своей привлекательности и упорядоченная в своей иррациональности картина мира.Действие спектакля ровно как и повествование в самой книге - это поток сознания юноши, страдающего раздвоением личности. В постановке ощущается единственная временнАя форма бытия - герои-образы существуют в "безусловно настоящем времени". При таком раскладе мама может превратиться в себя пятилетнюю, умерший учитель - материализоваться с целью дать ученику дельный совет. На основе постмодерного текста Саши Соколова "брусникинцы" представляют на сцене затейливую и очень увлекательную игру, смысл которой кружиться в вихре мыслей и фантазий. Сочные, красиво оформленные вербально, они уплотняют пространство. Простыни-занавесы делят его на секторы, словно торт режут. И грёзы героя сладки: о девушке, учительнице, о езде на велосипеде по отцовскому саду. В "Школе для дураков" много движения, как раз и сообщенного этим самым вихрем мыслей. Хаотичные, на деле они стройны. Потому что уводят в сторону, противоположную от "тех, как все". Ученики Дмитрия Брусникина проводят главную мысль спектакля осознанно, увлечённо, ответственно и бесконечно талантливо.Ребята признаются, что им очень не хватает мастера, недавно покинувшего этот мир. Но он незримо присутствует - в существовании на сцене каждого из одаренных воспитанников. Светлая память, прекрасный актёр, потрясающий педагог...