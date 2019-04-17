Русскую Барби наградили музыкальной премией ZD Award Звуковая Дорожка
ZD Awards представляет собой первую музыкальную премию России, основанную газетой «МК» в 1975 году. В театре Надежды Бабкиной прошла 42-ая церемония вручения самой крутой российской музыкальной премии ZD Awards «Звуковая дорожка».
На церемонии, Русская Барби исполнила свой хит Russian Barbie и получила премию в номинации «Главная Барби России». Таня Тузова порадовала исполненным совместно с балетом TODES самым ярким номером, а роль гармониста была исполнена доктором Шадским.
Театр «Русская песня» выбран для проведения невиданного в своей творческой практике события. Там прошел многолюдный съезд звезд первой величины, собравшихся на одно из главных музыкальных событий года — церемонию вручения музыкальных премий ZD AWARDS.
Местом подведения итогов года по голосованию читателей "Звуковой дорожки" и "Московского комсомольца" стало мощное шоу. Голосование длилось примерно два месяца. Русская Барби участвовала в концерте вместе со звездами российской эстрады.
Сцена была оборудована в форме кукольного домика. Зрители были восхищены мегакрасочным шоу и встречей с любимыми звездами (Ани Лорак, Глюкозой, Лолитой, Валерием Леонтьевым, Алсу, Е.Темниковой, Ольгой Бузовой, Группой «Руки Вверх», Григорием Лепсом). Счастливые обладатели статуэток не скрывали радости от наград. В соцсетях и Интернете шли прямые трансляции, а совсем скоро главный музыкальный канал страны МузТВ покажет полную версию ивента. Русская Барби Таня Тузова снова подтвердила, что она стала одной из популярных звезд российского шоу-бизнеса. Все собравшиеся аплодировали счастливой Тане Тузовой, получившей престижную музыкальную премию ZD Award Звуковая Дорожка! Хочется отметить, что впервые данную премию вручали в 1975 году Алле Пугачевой.
Ссылка на выступление Тани Тузовой https://www.youtube.com/watch?v=2DVU55rWVWQ
На церемонии, Русская Барби исполнила свой хит Russian Barbie и получила премию в номинации «Главная Барби России». Таня Тузова порадовала исполненным совместно с балетом TODES самым ярким номером, а роль гармониста была исполнена доктором Шадским.
Театр «Русская песня» выбран для проведения невиданного в своей творческой практике события. Там прошел многолюдный съезд звезд первой величины, собравшихся на одно из главных музыкальных событий года — церемонию вручения музыкальных премий ZD AWARDS.
Местом подведения итогов года по голосованию читателей "Звуковой дорожки" и "Московского комсомольца" стало мощное шоу. Голосование длилось примерно два месяца. Русская Барби участвовала в концерте вместе со звездами российской эстрады.
Сцена была оборудована в форме кукольного домика. Зрители были восхищены мегакрасочным шоу и встречей с любимыми звездами (Ани Лорак, Глюкозой, Лолитой, Валерием Леонтьевым, Алсу, Е.Темниковой, Ольгой Бузовой, Группой «Руки Вверх», Григорием Лепсом). Счастливые обладатели статуэток не скрывали радости от наград. В соцсетях и Интернете шли прямые трансляции, а совсем скоро главный музыкальный канал страны МузТВ покажет полную версию ивента. Русская Барби Таня Тузова снова подтвердила, что она стала одной из популярных звезд российского шоу-бизнеса. Все собравшиеся аплодировали счастливой Тане Тузовой, получившей престижную музыкальную премию ZD Award Звуковая Дорожка! Хочется отметить, что впервые данную премию вручали в 1975 году Алле Пугачевой.
Ссылка на выступление Тани Тузовой https://www.youtube.com/watch?v=2DVU55rWVWQ