17 апреля 2019 СРЕДА
Новости
21:05 | 17 апреля
Русскую Барби наградили музыкальной премией ZD Award Звуковая Дорожка
21:01 | 17 апреля
Михаил Романов выступил на открытии конференции по распределенной генерации в Петербурге
18:00 | 17 апреля
«Теремок» приглашает на премьеру спектакля «Дюймовочка»
17:17 | 17 апреля
В Саратове торжественно встретили победительницу первенства Европы по самбо Влады Прохоровой
16:33 | 17 апреля
В Саратове ограничат движение из-за легкоатлетического пробега
15:48 | 17 апреля
22 апреля в Саратовский регион ПривЖД прибудет ретропоезд "Воинский эшелон"
15:09 | 17 апреля
Сотрудницу полиции будут судить за коррупционное преступление
14:14 | 17 апреля
Юные гандболисты стартовали с победы на финальных соревнованиях в Астрахани
13:20 | 17 апреля
Валерий Радаев наградил ветеранов ракетно-космической промышленности
12:26 | 17 апреля
Житель Красного Кута приговорен к штрафу за мошенничество при получении выплаты на строительство жилья
Как отдохнуть без лишних вложений
Как бы ни скакал курс евро или доллара, последнее, от чего откажутся россияне, — зимние каникулы. Их, к счастью, никто не отменял. По мнению наших сограждан, в связи с сегодняшней экономической ситуацией в стране туристические агентства и турфирмы, казалось бы, должны были поднять цены на комплексные туры. Однако этого не произошло. Напротив, многие компании, оправдывая доверие своих клиентов, предлагают сейчас довольно выгодные предложения по турам, в том числе и в рассрочку.
Подробнее

Русскую Барби наградили музыкальной премией ZD Award Звуковая Дорожка

Новости
ZD Awards представляет собой первую музыкальную премию России, основанную газетой «МК» в 1975 году. В театре Надежды Бабкиной прошла 42-ая церемония вручения самой крутой российской музыкальной премии ZD Awards «Звуковая дорожка».

Русскую Барби наградили музыкальной премией ZD Award Звуковая Дорожка

На церемонии, Русская Барби исполнила свой хит Russian Barbie и получила премию в номинации «Главная Барби России». Таня Тузова порадовала исполненным совместно с балетом TODES самым ярким номером, а роль гармониста была исполнена доктором Шадским.

Театр «Русская песня» выбран для проведения невиданного в своей творческой практике события. Там прошел многолюдный съезд звезд первой величины, собравшихся на одно из главных музыкальных событий года — церемонию вручения музыкальных премий ZD AWARDS.

Местом подведения итогов года по голосованию читателей "Звуковой дорожки" и "Московского комсомольца" стало мощное шоу. Голосование длилось примерно два месяца. Русская Барби участвовала в концерте вместе со звездами российской эстрады.

Сцена была оборудована в форме кукольного домика. Зрители были восхищены мегакрасочным шоу и встречей с любимыми звездами (Ани Лорак, Глюкозой, Лолитой, Валерием Леонтьевым, Алсу, Е.Темниковой, Ольгой Бузовой, Группой «Руки Вверх», Григорием Лепсом). Счастливые обладатели статуэток не скрывали радости от наград. В соцсетях и Интернете шли прямые трансляции, а совсем скоро главный музыкальный канал страны МузТВ покажет полную версию ивента. Русская Барби Таня Тузова снова подтвердила, что она стала одной из популярных звезд российского шоу-бизнеса. Все собравшиеся аплодировали счастливой Тане Тузовой, получившей престижную музыкальную премию ZD Award Звуковая Дорожка! Хочется отметить, что впервые данную премию вручали в 1975 году Алле Пугачевой.

Ссылка на выступление Тани Тузовой https://www.youtube.com/watch?v=2DVU55rWVWQ

Добавить коммент
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код