17 апреля 2019 СРЕДА
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Михаил Романов выступил на открытии конференции по распределенной генерации в Петербурге

Новости
Форум, посвященный распределенной генерации, прошел в Санкт-Петербурге в Президентской библиотеке им. Б.Н.Ельцина.

Михаил Романов выступил на открытии конференции по распределенной генерации в Петербурге

На открытии VI научно-практической конференции «Распределенная генерация 2019. Распределенная генерация как основа модернизации энергетики» выступил Михаил Романов, депутат Государственной Думы, Заместитель председателя Комитета Государственной Думы по контролю и Регламенту, член фракции «Единая Россия». Он подчеркнул, что совершенствование законодательной базы имеет важнейшее значение для модернизации энергетики страны.
Основная цель форума – объединение деятельности добывающих компаний и предприятий энергетического комплекса России для решения задачи масштабного внедрения технологий распределенной энергии и внесения изменений в регламентирующую развитие отечественной энергетической отрасли действующую законодательную базу. Также в процессе конференции участники рассмотрели опыт реализации крупных энергетических проектов в условиях Крайнего Севера.
Михаил Романов рассказал, что в рамках прошедшего недавно в северной столице V Международного арктического форума «Арктика – территория диалога» также поднимались вопросы эффективного производства энергии и ее рационального потребления. Парламентарий подчеркнул, что в настоящее время распределенная энергия присутствует в документах стратегического планирования только как способ энергообеспечения удаленных и изолированных территорий. Он отметил: экспертное сообщество и Государственная Дума несут серьезную солидарную ответственность за правовое регулирование новых моделей энергоснабжения.

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