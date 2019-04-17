17 апреля 2019 СРЕДА
Новости
21:05 | 17 апреля
Русскую Барби наградили музыкальной премией ZD Award Звуковая Дорожка
21:01 | 17 апреля
Михаил Романов выступил на открытии конференции по распределенной генерации в Петербурге
18:00 | 17 апреля
«Теремок» приглашает на премьеру спектакля «Дюймовочка»
17:17 | 17 апреля
В Саратове торжественно встретили победительницу первенства Европы по самбо Влады Прохоровой
16:33 | 17 апреля
В Саратове ограничат движение из-за легкоатлетического пробега
15:48 | 17 апреля
22 апреля в Саратовский регион ПривЖД прибудет ретропоезд "Воинский эшелон"
15:09 | 17 апреля
Сотрудницу полиции будут судить за коррупционное преступление
14:14 | 17 апреля
Юные гандболисты стартовали с победы на финальных соревнованиях в Астрахани
13:20 | 17 апреля
Валерий Радаев наградил ветеранов ракетно-космической промышленности
12:26 | 17 апреля
Житель Красного Кута приговорен к штрафу за мошенничество при получении выплаты на строительство жилья
Как отдохнуть без лишних вложений
Как бы ни скакал курс евро или доллара, последнее, от чего откажутся россияне, — зимние каникулы. Их, к счастью, никто не отменял. По мнению наших сограждан, в связи с сегодняшней экономической ситуацией в стране туристические агентства и турфирмы, казалось бы, должны были поднять цены на комплексные туры. Однако этого не произошло. Напротив, многие компании, оправдывая доверие своих клиентов, предлагают сейчас довольно выгодные предложения по турам, в том числе и в рассрочку.
Подробнее

22 апреля в Саратовский регион ПривЖД прибудет ретропоезд "Воинский эшелон"

Новости
22 апреля в Саратовский регион ПривЖД прибудет ретропоезд "Воинский эшелон"


Он совершит остановку на девяти станциях, а также на железнодорожном вокзале Саратова.

По информации службы корпоративных коммуникаций Приволжской магистрали, первым из городов Саратовской губернии, который увидит этот специальный историко-патриотический проект, станет Аткарск. На железнодорожный вокзал Аткарска "Воинский эшелон" придет в 09:50 22 апреля.

Ретропоезд состоит из двух действующих паровозов серии Л-2331 и Л-2055, а также шести железнодорожных платформ с образцами техники времен Великой Отечественной войны. На эти платформы установлены такие легендарные образцы техники, как танки Т-34 и бесствольная система полевой реактивной артиллерии БМ-13 «Катюша», а также бронеавтомобили БА-64Б, БА-20М и 122-миллиметровая дивизионная гаубица М-30.

На всем пути следования исторического состава будут организованы выставки на станциях Приволжской железной дороги Саратовского региона. Все желающие смогут побывать внутри действующих паровозов, а также в вагоне-"теплушке", в которой будет размещаться историческая экспозиция, посвященная работе Приволжской магистрали в военные годы.

Помимо Аткарска, ретропоезд также побывает на станциях Петровск (23 апреля в 10:00), Сенная (24 апреля в 10:00), Балаково (25 апреля в 10:00), Пугачевск (26 апреля в 10:00), Ершов (27 апреля в 10:00), Урбах (28 апреля в 10:00), Красный Кут (30 апреля в 10:00), Покровск (2 мая в 10:00). Последним пунктом назначения станет станция Саратов-1 (3 мая в 10:00).

В Саратове состоится торжественная встреча эшелона и праздничный концерт.