22 апреля в Саратовский регион ПривЖД прибудет ретропоезд "Воинский эшелон"

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По информации службы корпоративных коммуникаций Приволжской магистрали, первым из городов Саратовской губернии, который увидит этот специальный историко-патриотический проект, станет Аткарск. На железнодорожный вокзал Аткарска "Воинский эшелон" придет в 09:50 22 апреля.Ретропоезд состоит из двух действующих паровозов серии Л-2331 и Л-2055, а также шести железнодорожных платформ с образцами техники времен Великой Отечественной войны. На эти платформы установлены такие легендарные образцы техники, как танки Т-34 и бесствольная система полевой реактивной артиллерии БМ-13 «Катюша», а также бронеавтомобили БА-64Б, БА-20М и 122-миллиметровая дивизионная гаубица М-30.На всем пути следования исторического состава будут организованы выставки на станциях Приволжской железной дороги Саратовского региона. Все желающие смогут побывать внутри действующих паровозов, а также в вагоне-"теплушке", в которой будет размещаться историческая экспозиция, посвященная работе Приволжской магистрали в военные годы.Помимо Аткарска, ретропоезд также побывает на станциях Петровск (23 апреля в 10:00), Сенная (24 апреля в 10:00), Балаково (25 апреля в 10:00), Пугачевск (26 апреля в 10:00), Ершов (27 апреля в 10:00), Урбах (28 апреля в 10:00), Красный Кут (30 апреля в 10:00), Покровск (2 мая в 10:00). Последним пунктом назначения станет станция Саратов-1 (3 мая в 10:00).В Саратове состоится торжественная встреча эшелона и праздничный концерт.