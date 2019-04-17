В Саратове ограничат движение из-за легкоатлетического пробега

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По информации городского комитета дорожного хозяйства, с целью обеспечения безопасности дорожного движения с 09.00 по 13.00 будет введено временное ограничение остановки, стоянки и движения транспортных средств на время прохождения колонны на нескольких улицах. В их числе Набережная Космонавтов (нижний ярус) на участке дороги от моста через Волгу до ул. Вольская, ул. Вольская (от ул. Чернышевского до Набережной Космонавтов), Обуховский переулок (от ул. Лермонтова до Набережной Космонавтов), дорога от КП ГИБДД до Набережной Космонавтов, ул. Валовая (от ул. Лермонтова до Набережной Космонавтов), Троицкий взвоз (от ул. Лермонтова до Набережной Космонавтов), ул. Московская (от ул. Лермонтова до Набережной Космонавтов), Бабушкин взвоз (от ул. Чернышевского до ул. Набережной Космонавтов).Исключение составляют транспортные средства, обеспечивающие проведение мероприятий, автомобили оперативных и аварийно-технических служб, следующие на выполнение неотложных заданий и устранение коммунальных аварий.