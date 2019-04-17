17 апреля 2019 СРЕДА
Новости
21:05 | 17 апреля
Русскую Барби наградили музыкальной премией ZD Award Звуковая Дорожка
21:01 | 17 апреля
Михаил Романов выступил на открытии конференции по распределенной генерации в Петербурге
18:00 | 17 апреля
«Теремок» приглашает на премьеру спектакля «Дюймовочка»
17:17 | 17 апреля
В Саратове торжественно встретили победительницу первенства Европы по самбо Влады Прохоровой
16:33 | 17 апреля
В Саратове ограничат движение из-за легкоатлетического пробега
15:48 | 17 апреля
22 апреля в Саратовский регион ПривЖД прибудет ретропоезд "Воинский эшелон"
15:09 | 17 апреля
Сотрудницу полиции будут судить за коррупционное преступление
14:14 | 17 апреля
Юные гандболисты стартовали с победы на финальных соревнованиях в Астрахани
13:20 | 17 апреля
Валерий Радаев наградил ветеранов ракетно-космической промышленности
12:26 | 17 апреля
Житель Красного Кута приговорен к штрафу за мошенничество при получении выплаты на строительство жилья
Как отдохнуть без лишних вложений
Как бы ни скакал курс евро или доллара, последнее, от чего откажутся россияне, — зимние каникулы. Их, к счастью, никто не отменял. По мнению наших сограждан, в связи с сегодняшней экономической ситуацией в стране туристические агентства и турфирмы, казалось бы, должны были поднять цены на комплексные туры. Однако этого не произошло. Напротив, многие компании, оправдывая доверие своих клиентов, предлагают сейчас довольно выгодные предложения по турам, в том числе и в рассрочку.
Подробнее

В Саратове ограничат движение из-за легкоатлетического пробега

Новости
В Саратове ограничат движение из-за легкоатлетического пробега

Его проведение запланировано на воскресенье, 21 апреля.

По информации городского комитета дорожного хозяйства, с целью обеспечения безопасности дорожного движения с 09.00 по 13.00 будет введено временное ограничение остановки, стоянки и движения транспортных средств на время прохождения колонны на нескольких улицах. В их числе Набережная Космонавтов (нижний ярус) на участке дороги от моста через Волгу до ул. Вольская, ул. Вольская (от ул. Чернышевского до Набережной Космонавтов), Обуховский переулок (от ул. Лермонтова до Набережной Космонавтов), дорога от КП ГИБДД до Набережной Космонавтов, ул. Валовая (от ул. Лермонтова до Набережной Космонавтов), Троицкий взвоз (от ул. Лермонтова до Набережной Космонавтов), ул. Московская (от ул. Лермонтова до Набережной Космонавтов), Бабушкин взвоз (от ул. Чернышевского до ул. Набережной Космонавтов).

Исключение составляют транспортные средства, обеспечивающие проведение мероприятий, автомобили оперативных и аварийно-технических служб, следующие на выполнение неотложных заданий и устранение коммунальных аварий.