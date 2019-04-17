Юные гандболисты стартовали с победы на финальных соревнованиях в Астрахани
В первом матче были повержены соперники из команды Краснодар-2.
Напомним, что в турнире принимают участия юноши 2005 года рождения. По информации пресс-службы ГК "СГАУ-Саратов", начало встречи прошло в равной борьбе. "Волжане" никак не могли создать комфортного преимущества, но к перерыву им это удалось. Лидерство в три мяча (11:8) настраивало на позитивный лад. Во втором тайме подопечные Виталия Галкина и Елены Дудукиной сделали комфортный отрыв и уверенно довели матч до победы - 23:18.
Сегодня наша команда встречается с соперниками из Белгород СШОР №1.