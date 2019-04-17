Сотрудницу полиции будут судить за коррупционное преступление

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По информации следственного управления региона, в период с 18 марта 2016 года по 28 декабря 2016 года обвиняемая получила от лиц, оказывающих платные ритуальные услуги гражданам, взятку в виде денег в размере 81 тысячи рублей. Незаконное вознаграждение предназначалось за предоставление информации о персональных данных граждан, умерших на территории Саратова, которая являлась служебной и таким образом запрещенной к распространению лицам, не имеющим к этим сведениям непосредственного отношения.- Несмотря на непризнание обвиняемой в ходе следствия своей вины, следователями СК собраны достаточные доказательства, изобличающие ее в инкриминируемом деянии, в связи с чем, с утвержденным прокурором обвинительным заключением уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу, - прокомментировали в управлении.Как пояснили в пресс-службе регионального управления МВД, сотрудник полиции уволена из органов внутренних дел, а ее непосредственные руководители привлечены к строгой дисциплинарной ответственности.