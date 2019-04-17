В Саратове торжественно встретили победительницу первенства Европы по самбо Влады Прохоровой
Турнир среди девушек 17-18 лет проходил с 12-14 апреля в городе Лимассол (Кипр).
По информации министерства молодежной политики и спорта области вечером 17 апреля на саратовский перрон прибыл поезд с победительницей первенства Европы по самбо, воспитанницей Центральной спортивной школы г.Саратова Владой Прохоровой.
Чемпионку встретили представитель министерства, тренерский состав спортивной школы, родственники и друзья.
По словам наставника спортсменки, на соревнованиях были свои трудности, но воспитанница спортшколы успешно справилась с ними.