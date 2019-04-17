17 апреля 2019 СРЕДА
Новости
21:05 | 17 апреля
Русскую Барби наградили музыкальной премией ZD Award Звуковая Дорожка
21:01 | 17 апреля
Михаил Романов выступил на открытии конференции по распределенной генерации в Петербурге
18:00 | 17 апреля
«Теремок» приглашает на премьеру спектакля «Дюймовочка»
17:17 | 17 апреля
В Саратове торжественно встретили победительницу первенства Европы по самбо Влады Прохоровой
16:33 | 17 апреля
В Саратове ограничат движение из-за легкоатлетического пробега
15:48 | 17 апреля
22 апреля в Саратовский регион ПривЖД прибудет ретропоезд "Воинский эшелон"
15:09 | 17 апреля
Сотрудницу полиции будут судить за коррупционное преступление
14:14 | 17 апреля
Юные гандболисты стартовали с победы на финальных соревнованиях в Астрахани
13:20 | 17 апреля
Валерий Радаев наградил ветеранов ракетно-космической промышленности
12:26 | 17 апреля
Житель Красного Кута приговорен к штрафу за мошенничество при получении выплаты на строительство жилья
Как отдохнуть без лишних вложений
Как бы ни скакал курс евро или доллара, последнее, от чего откажутся россияне, — зимние каникулы. Их, к счастью, никто не отменял. По мнению наших сограждан, в связи с сегодняшней экономической ситуацией в стране туристические агентства и турфирмы, казалось бы, должны были поднять цены на комплексные туры. Однако этого не произошло. Напротив, многие компании, оправдывая доверие своих клиентов, предлагают сейчас довольно выгодные предложения по турам, в том числе и в рассрочку.
Подробнее

В Саратове торжественно встретили победительницу первенства Европы по самбо Влады Прохоровой

Новости / Спорт
В Саратове торжественно встретили победительницу первенства Европы по самбо Влады Прохоровой

Турнир среди девушек 17-18 лет проходил с 12-14 апреля в городе Лимассол (Кипр).

По информации министерства молодежной политики и спорта области вечером 17 апреля на саратовский перрон прибыл поезд с победительницей первенства Европы по самбо, воспитанницей Центральной спортивной школы г.Саратова Владой Прохоровой.

Чемпионку встретили представитель министерства, тренерский состав спортивной школы, родственники и друзья.

По словам наставника спортсменки, на соревнованиях были свои трудности, но воспитанница спортшколы успешно справилась с ними.