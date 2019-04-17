Валерий Радаев наградил ветеранов ракетно-космической промышленности

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По информации пресс-службы главы региона, Почетным знаком губернатора отмечен регулировщик радиоэлектронной аппаратуры и приборов филиала Научно-производственного центра автоматики и приборостроения имени академика Н.А. Пилюгина - «Производственного объединения «Корпус» Сергей Малов. Почетные знаки «За любовь к родной земле» получили ведущий инженер Научно-производственного предприятия «Алмаз» Борис Горский, председатель Совета директоров Саратовского предприятия промышленной электроники и энергетики Константин Лушпинин, ведущий конструктор отдела автоматики Конструкторского бюро «Электроприбор» Вениамин Чижов. Почетным знаком «За наставничество» награждены начальник бюро регулировки и испытаний сборочного цеха Энгельсского опытно-конструкторского бюро «Сигнал» имени Глухарева Александр Котенко и главный научный сотрудник Научно-производственного предприятия «Алмаз» Павел Шалаев.Кроме того, Почетной грамотой губернатора удостоены филиал федерального государственного унитарного предприятия «Научно-производственный центр автоматики и приборостроения имени академика Н.А. Пилюгина» - «Производственное объединение «Корпус» (директор Сергей Нахов), а также начальник научно-исследовательской лаборатории конструкторского бюро данного предприятия Алексей Полушкин.- Символично, что сегодняшнее награждение проходит в год юбилея Юрия Гагарина, 110-летия нашей научной базы – СГУ, ввода нового саратовского аэропорта, - отметил Валерий Радаев. - Благодаря вам наш регион стал одним из центров ракетно-космической промышленности. Ваши разработки нашли применение в космических аппаратах от «Востока» до МКС, ваш опыт стал примером для поколения молодых специалистов. Ваши прорывные идеи получили продолжение, и сегодня эстафету взяла талантливая молодежь. Такая преемственность – основа развития, тем более, когда речь идет о самых передовых технологиях.