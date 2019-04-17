Житель Красного Кута приговорен к штрафу за мошенничество при получении выплаты на строительство жилья

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По информации пресс-службы управления, Султанбеков, фактически не имея юридических оснований для получения социальной выплаты в рамках ФЦП «Социальное развитие села до 2013 года», путем представления заведомо недостоверных сведений в администрацию Краснокутского района получил из федерального и областного бюджетов социальную выплату в виде субсидии на строительство (приобретение) жилья в сельской местности. Всего ему было выплачено более 930 тысяч рублей. Этой суммой мошенник распорядился по своему усмотрению.Уголовное дело возбуждено и расследовалось следственным подразделением УФСБ России по Саратовской области. В ведомстве также сообщили, что в ходе предварительного следствия Султанбеков признал свою вину и возместил причиненный ущерб в полном размере. Ввиду этого Краснокутским районным судом ему назначена мера уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в размере 40 тысяч рублей.