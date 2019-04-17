Две женщины пострадали в результате происшествия с троллейбусом
Вчера около 6 часов вечера разорвало заднее колесо троллейбуса №16.
По информации пресс-службы регионального управления МЧС, ЧП произошло на перекрестке ул. Рахова и ул. Шелковичная. На место происшествия были вызваны аварийные бригады. Временно было прервано движение маршрутов №№ 3, 16.
Сообщается, что в результате происшествия пострадали две женщины. В удовлетворительном состоянии они были госпитализированы в 1-ю Городскую больницу.