17 апреля 2019 СРЕДА
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Две женщины пострадали в результате происшествия с троллейбусом

Новости / ЧП
Две женщины пострадали в результате происшествия с троллейбусом


Вчера около 6 часов вечера разорвало заднее колесо троллейбуса №16.

По информации пресс-службы регионального управления МЧС, ЧП произошло на перекрестке ул. Рахова и ул. Шелковичная. На место происшествия были вызваны аварийные бригады. Временно было прервано движение маршрутов №№ 3, 16.

Сообщается, что в результате происшествия пострадали две женщины. В удовлетворительном состоянии они были госпитализированы в 1-ю Городскую больницу.