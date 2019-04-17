В Саратове стартуют волонтерские акции ко Дню Победы
Они будут проходить с 15 по 30 апреля.
По информации городского комитета по образованию, в этот период, в частности, пройдет акция по благоустройству мемориальных объектов «Память поколений». В ее рамках волонтерам предлагается провести работы по благоустройству воинских захоронений, мемориальных объектов (досок, стел, и так далее.
Кроме того, запланировано проведение акции «Ветеран живет рядом», в рамках которой волонтерам предлагается оказать посильную помощь ветеранам и участникам войн.
Мероприятия пройдут в преддверии Дня Победы, а также в рамках Всероссийского субботника по местам воинских захоронений и мемориальных объектов, который состоится 20 апреля. К участию приглашаются общественные организации и волонтеры.