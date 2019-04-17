17 апреля 2019 СРЕДА
Новости
13:20 | 17 апреля
Валерий Радаев наградил ветеранов ракетно-космической промышленности
12:26 | 17 апреля
Житель Красного Кута приговорен к штрафу за мошенничество при получении выплаты на строительство жилья
11:39 | 17 апреля
В Саратове стартуют волонтерские акции ко Дню Победы
10:38 | 17 апреля
Путеводное безумство подвига
09:51 | 17 апреля
Две женщины пострадали в результате происшествия с троллейбусом
09:00 | 17 апреля
Полицейские изъяли из оборота крупную партию немаркированного алкоголя и табачных изделий
18:00 | 16 апреля
Саратовский саблист завоевал "бронзу" чемпионата России
17:11 | 16 апреля
В область не пустили 20 тонн капусты и свеклы из Казахстана
16:22 | 16 апреля
Директора средней школы обвиняют в превышении должностных полномочий
15:30 | 16 апреля
Порядка тысячи населенных пунктов региона провели субботники
Как отдохнуть без лишних вложений
Как бы ни скакал курс евро или доллара, последнее, от чего откажутся россияне, — зимние каникулы. Их, к счастью, никто не отменял. По мнению наших сограждан, в связи с сегодняшней экономической ситуацией в стране туристические агентства и турфирмы, казалось бы, должны были поднять цены на комплексные туры. Однако этого не произошло. Напротив, многие компании, оправдывая доверие своих клиентов, предлагают сейчас довольно выгодные предложения по турам, в том числе и в рассрочку.
Подробнее

В Саратове стартуют волонтерские акции ко Дню Победы

Новости
В Саратове стартуют волонтерские акции ко Дню Победы

Они будут проходить с 15 по 30 апреля.

По информации городского комитета по образованию, в этот период, в частности, пройдет акция по благоустройству мемориальных объектов «Память поколений». В ее рамках волонтерам предлагается провести работы по благоустройству воинских захоронений, мемориальных объектов (досок, стел, и так далее.

Кроме того, запланировано проведение акции «Ветеран живет рядом», в рамках которой волонтерам предлагается оказать посильную помощь ветеранам и участникам войн.

Мероприятия пройдут в преддверии Дня Победы, а также в рамках Всероссийского субботника по местам воинских захоронений и мемориальных объектов, который состоится 20 апреля. К участию приглашаются общественные организации и волонтеры.