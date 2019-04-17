Полицейские изъяли из оборота крупную партию немаркированного алкоголя и табачных изделий
Общая стоимость изъятой партии составляет более 2 млн рублей.
По информации пресс-службы регионального управления МВД, в ходе реализации оперативной информации в Хвалынском районе оперативниками на территории частного домовладения обнаружен склад, в котором хранилось более 10 тысяч бутылок немаркированной алкогольной продукции, а также более 3 тысяч пачек сигарет.
По подозрению в хранении, транспортировке и реализации немаркированного товара задержаны трое мужчин – жителей Саратовской, Самарской и Нижегородской области. В отношении них возбуждено уголовное дело.