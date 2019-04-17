«Теремок» приглашает на премьеру спектакля «Дюймовочка»

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По информации пресс-службы театра, В инсценировку вошли все основные эпизоды из сказки Андерсена: Дюймовочка встречает на болоте Жабу и её сына, знакомится с Жуком, попадает в дом к Мыши и чуть не выходит замуж за жадного Крота, когда на её пути возникает раненая Ласточка, вместе с которой в сказку входят и радость, и надежда, и освобождение.Переработку литературного текста для театральной сцены выполнили главный режиссер театра Геннадий Шугуров и Алексей Усов. Постановку осуществляет молодой режиссер Алексей Усов, художественный руководитель спектакля — Геннадий Шугуров. Художником-постановщиком выступил заслуженный художник России Александр Ечеин из Воронежа.Создатели спектакля убеждены, что им удастся найти со своим маленькими зрителями общий язык, говоря о серьезных вопросах: о счастье, которое у каждого свое, о взрослении, о том, как сохранить талант и способность мечтать, и, наконец, о поиске своего места в мире.