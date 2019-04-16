В область не пустили 20 тонн капусты и свеклы из Казахстана
Подкарантинный груз был задержан 14 апреля на фитосанитарном контрольном посту «Озинки» инспекторами управления Россельхознадзора области.
Как сообщили в ведомстве, при проведении карантинного фитосанитарного контроля было установлено, что из Республики Казахстан в РФ ввозились капуста и свекла свежая общим весом 20 тонн. Инспекторам был предъявлен фитосанитарный сертификат на груз, однако на ящиках с продукцией отсутствовала маркировка.
На представителя груза, допустившего нарушение карантинного законодательства, составлен протокол об административном правонарушении. Под контролем специалистов территориального управления Россельхознадзора транспортное средство с овощным грузом возвращено в Казахстан.