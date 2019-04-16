16 апреля 2019 ВТОРНИК
Новости
18:00 | 16 апреля
Саратовский саблист завоевал "бронзу" чемпионата России
17:11 | 16 апреля
В область не пустили 20 тонн капусты и свеклы из Казахстана
16:22 | 16 апреля
Директора средней школы обвиняют в превышении должностных полномочий
15:30 | 16 апреля
Порядка тысячи населенных пунктов региона провели субботники
14:38 | 16 апреля
В Саратовской области прошла Эстафета Победы
13:46 | 16 апреля
Артисты с затесью на сердце
12:23 | 16 апреля
Саратовские фермеры приняли участие в региональной московской ярмарке
11:39 | 16 апреля
Саратовские добровольцы примут участие в шествии Бессмертного полка в Москве
10:48 | 16 апреля
Воспитанник школы «РиФ» Сергей Сафин в четвертый раз стал чемпионом России по бочча
09:53 | 16 апреля
Движение троллейбусного маршрута №2 временно приостановлено
Как отдохнуть без лишних вложений
Как бы ни скакал курс евро или доллара, последнее, от чего откажутся россияне, — зимние каникулы. Их, к счастью, никто не отменял. По мнению наших сограждан, в связи с сегодняшней экономической ситуацией в стране туристические агентства и турфирмы, казалось бы, должны были поднять цены на комплексные туры. Однако этого не произошло. Напротив, многие компании, оправдывая доверие своих клиентов, предлагают сейчас довольно выгодные предложения по турам, в том числе и в рассрочку.
Подробнее

Саратовский саблист завоевал "бронзу" чемпионата России

Новости / Спорт
Саратовский саблист завоевал "бронзу" чемпионата России


Константин Лоханов впервые поднялся на пьедестал данного турнира.

15 апреля в Сочи стартовал чемпионат России по фехтованию. По информации министерства молодежной политики и спорта области, наш регион представляют четыре воспитанника ГБУ СО "СШОР по фехтованию".

В первый день соревнований медали разыгрывали рапиристки и саблисты. Первую медаль в копилку области принес студент СГЮА Константин Лоханов, который стал бронзовым призером в фехтовании на саблях. Стоит отметить, что Константин впервые поднялся на пьедестал данного турнира, в 2018 году он был 7-ым, а в 2017 - 9-ым.

Также успешно выступил более молодой саратовский спортсмен, студент колледжа СГЮА Артем Терехов. Выступая в этом сезоне еще в возрастной категории "кадеты", он занял 13 место.

Фото http://cska.ru