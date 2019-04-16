Саратовский саблист завоевал "бронзу" чемпионата России

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15 апреля в Сочи стартовал чемпионат России по фехтованию. По информации министерства молодежной политики и спорта области, наш регион представляют четыре воспитанника ГБУ СО "СШОР по фехтованию".В первый день соревнований медали разыгрывали рапиристки и саблисты. Первую медаль в копилку области принес студент СГЮА Константин Лоханов, который стал бронзовым призером в фехтовании на саблях. Стоит отметить, что Константин впервые поднялся на пьедестал данного турнира, в 2018 году он был 7-ым, а в 2017 - 9-ым.Также успешно выступил более молодой саратовский спортсмен, студент колледжа СГЮА Артем Терехов. Выступая в этом сезоне еще в возрастной категории "кадеты", он занял 13 место.Фото http://cska.ru