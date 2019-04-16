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Директора средней школы обвиняют в превышении должностных полномочий

Новости / ЧП
Директора средней школы обвиняют в превышении должностных полномочий


Фигуранту уголовного дела грозит штраф.

По информации СУ СКР по Саратовской области, в марте 2014 года директор средней общеобразовательной школы села Хоперское Балашовского района собрал с подчиненных учителей данного образовательного учреждения денежные средства, которые потратил на оплату договора оказания услуг одним из муниципальных учреждений. В результате его противоправных действий педагогам образовательного учреждения причинен материальный ущерб.

В ходе предварительного следствия обвиняемый полностью признал свою вину и в полном объеме возместил материальный ущерб.

В настоящее время в суд направлено ходатайство следователя о применении к обвиняемому меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа.