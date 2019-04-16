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Порядка тысячи населенных пунктов региона провели субботники

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В 977 населенных пунктах Саратовской области в выходные состоялись субботники.

В них приняли участие свыше 80 тысяч человек. Было очищено свыше 2,8 млн квадратных метров и вывезено 23,9 тысяч кубометров мусора.

Субботники прошли в рамках месячника по благоустройству и санитарной очистке населенных пунктов, проходящего в области с 1 по 30 апреля. В городах и других населенных пунктах проводятся работы по очистке территорий, прилегающих к организациям и жилым домам, уборке улиц, тротуаров, скверов и, парков.

Особое внимание будет уделено состоянию детских площадок, люков и смотровых колодцев.

С 1 апреля в муниципальных районах области очищено 13,3 тыс. придомовых территорий многоквартирных домов и территорий, прилегающих к домовладениям, 1000 контейнерных площадок, высажено 200 деревьев, ликвидировано 150 несанкционированных свалок.