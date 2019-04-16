В Саратовской области прошла Эстафета Победы
С 5 по 15 апреля 2019 года в Саратовской области прошел региональный этап Эстафеты Победы. Мероприятие проходит вдоль внешних границ государств – участников СНГ в рамках подготовки к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.
Регион принял Эстафету 5 апреля от Оренбургской области, ее маршрут пролегал через Перелюб, Озинки, Дергачи, Саратов, Александров Гай, Новоузенск, а 15 апреля в с. Нива Питерского района Эстафету приняла Волгоградская область.
В рамках Эстафеты Победы прошли чествования ветеранов Великой Отечественной войны, митинги у мемориалов воинской славы, уроки мужества.