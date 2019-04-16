Артисты с затесью на сердце

просмотров: 116

Дипломные спектакли вызывают неизменный интерес у зрителей. Всегда любопытно следить за мастерством актера в развитии, попутно заряжаясь безумной энергией юности. Но зрелость, с которой в спектакле «Чуш» Астафьева, или Все, что осталось после экспедиции на родину автора» показывают жизнь народную студенты 3-курса Школы-студии МХАТ мастерской Виктора Рыжакова, автору этих строк раньше наблюдать не приходилось.Сюжетной основой постановки стали порядка двадцати рассказов Виктора Астафьева. Мастер курса посчитал, что в подготовке к их первой дипломной работе ребятам многое даст поездка в Красноярский край, на родину писателя. И выпавшим шансом начинающие актеры воспользовались на сто процентов. Образы обитателей настолько полнокровные! Они противоречивы, есть среди обитателей люди и добрые, и дурные. Вот перед нами любящая мать, а рядом – ее соседка Прасковья, женщина «с бусырью» (так на селе зовут вздорных бабенок). Русский солдат, трогательный в своем смущении от опыта первой любви, и циничный враг, способный затравить юную жизнь собаками.Поэтичные астафьевские тексты переложены молодыми артистами на аналогично яркий, вкусный сценический язык. В нем «снятая на местности» документальная интонация сопровождается мелодичным фольклором. Образ поломанной судьбы несломленного человека считывается и в неизбывной тоске русских песнопений, и в исключительной пластике актеров. Звуки природы, хруст валежника, напротив, изображаются предельно «приземленным» способом, «сухими» техническими средствами. В дело идут тазик, по которому шаркает щетка, скотч и другое. Это сочетание несочетаемости, полярные характеры изображаемого и средств изображения и рождают удивительный мир придуманного, но такого зовущего к себе местечка Чуш. Много горя испытали его обитатели, они видели войну. «Это время в нас ввинчено штопором», - так у Галича? У Астафьева — о многих персонажах — точно также. И к ним испытываешь сумасшедшее сострадание. Потому что в этих людях живет настоящее, исконное, что ведет их к свету и увлекает за собой зрительный зал.В спектакле много горя, но столько же и любви. Материнской – тех безусловного дара и основы, которые заслужил он или нет, получает с рождением каждый человек. Материнская любовь показана ребятами так, что хочется бежать, немедленно звонить, признаваться, спрашивать: «Ты как?!» Останавливает только боязнь напугать своими рыданиями... Любовью к жизни наполнена каждая сцена. Она в осознанном выборе в пользу смерти, когда узнаешь, что из-за болезни твои дни сочтены. В тихом упоении музыкой Верди, которая накануне боя рифмуется с красотой мира, в котором живешь и который повседневно воспринимаешь как саму собой разумеющуюся данность...Хозяином местечка Чуш является Рассказчик. Скромно сидящий в темном углу сцены, со своими скотчами и щетками, безмолвно наблюдающий за счастливыми и несчастливыми, бодрящимися и навсегда уставшими людьми. В его влажном взгляде тот обобщающе-подытоживающий смысл, о котором в своих трудах писал академик Виктор Владимирович Виноградов. В этом «образе автора» любовь и сострадание, которые ко всему живому пронес сквозь творчество Виктор Астафьев. Рассказчик в спектакле — и сам мастер курса, навсегда поселивший в учениках веру в «счастливую, но несбыточную чушь».… Актеры предыдущего выпуска Виктора Рыжакова друг без друга долго не смогли. Через месяц после получения диплома объединились в «Июльансамбль». Получилась яркая театральная компания. Что-то подсказывает, нынешние третьекурсники мастерской поступят подобным образом. Получив такие неизлечимые затеси на сердце, разнонаправленно двигаться уже не сможешь. Только вместе. Доброй дороги, ребята!Автор Елена Маркелова