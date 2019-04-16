16 апреля 2019 ВТОРНИК
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12:23 | 16 апреля
Саратовские фермеры приняли участие в региональной московской ярмарке
11:39 | 16 апреля
Саратовские добровольцы примут участие в шествии Бессмертного полка в Москве
10:48 | 16 апреля
Воспитанник школы «РиФ» Сергей Сафин в четвертый раз стал чемпионом России по бочча
09:53 | 16 апреля
Движение троллейбусного маршрута №2 временно приостановлено
09:10 | 16 апреля
Михаил Болтухин: Саратовскую область миновала опасность паводка
22:18 | 15 апреля
В Сочи побывала представительная делегация из ОАЭ
18:00 | 15 апреля
В Саратове в связи с похолоданием продолжен отопительный сезон
18:00 | 15 апреля
В Радищевском музее открывается выставка «Великолепие российского священства»
17:11 | 15 апреля
Саратовские дети вновь выбрали кавалеров «Ордена ладошки»
15:59 | 15 апреля
Меценат Вячеслав Кантор выделяет средства на гериатрическую реабилитацию в Новгородской области
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Саратовские добровольцы примут участие в шествии Бессмертного полка в Москве

Новости
Саратовские добровольцы примут участие в шествии Бессмертного полка в Москве

Вчера были подведены итоги Всероссийского конкурса #ПослыПобеды.

Более чем из 4 500 заявок экспертная комиссия отобрала 140 лучших добровольцев со всех регионов нашей страны.

Победители примут участие в организации центральных событий 9 мая – Парада Победы и Бессмертного полка в Москве.

С 5 по 11 мая прошедших волонтеров ждет обучение с привлечением экспертов, общение с ветеранами Великой Отечественной войны, фирменная экипировка Волонтера Победы и, конечно, незабываемые эмоции.

Саратовскую область представят трое лучших волонтеров-координаторов движения регионального отделения «Волонтеры Победы»: Маргарита Игнатова, Алексей Миличенко, Матвей Карпов.