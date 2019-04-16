Саратовские добровольцы примут участие в шествии Бессмертного полка в Москве
Вчера были подведены итоги Всероссийского конкурса #ПослыПобеды.
Более чем из 4 500 заявок экспертная комиссия отобрала 140 лучших добровольцев со всех регионов нашей страны.
Победители примут участие в организации центральных событий 9 мая – Парада Победы и Бессмертного полка в Москве.
С 5 по 11 мая прошедших волонтеров ждет обучение с привлечением экспертов, общение с ветеранами Великой Отечественной войны, фирменная экипировка Волонтера Победы и, конечно, незабываемые эмоции.
Саратовскую область представят трое лучших волонтеров-координаторов движения регионального отделения «Волонтеры Победы»: Маргарита Игнатова, Алексей Миличенко, Матвей Карпов.