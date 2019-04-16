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Воспитанник школы «РиФ» Сергей Сафин в четвертый раз стал чемпионом России по бочча

Новости
Воспитанник школы «РиФ» Сергей Сафин в четвертый раз стал чемпионом России по бочча

С 11 по 16 апреля в городе Алексин Тульской области проходит чемпионат России по бочча.

В соревнованиях принимают участие 98 спортсменов из 22 регионов Российской Федерации. Саратовскую область на этом престижном турнире представляют воспитанники детско-юношеской спортивно-адаптивной школы «Реабилитация и физкультура».

По итогам индивидуальных соревнований в классе ВС4 первое место занял спортсмен из г.Ершова Сергей Сафин. Он стал четырехкратным чемпионом России в этом паралимпийском виде спорта.

Тренирует спортсмена тренер-преподаватель высшей категории Алексей Мухортов.