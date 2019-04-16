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Саратовские фермеры приняли участие в региональной московской ярмарке

Новости
Саратовские фермеры приняли участие в региональной московской ярмарке

По согласованию с Департаментом торговли и услуг города Москвы и для расширения каналов сбыта сельскохозяйственной продукции и продуктов питания на территории города Москвы и Московской области, сельхозтоваропроизводители Саратовской области принимают участие в региональной ярмарке, - сообщило региональное министерство сельского хозяйства.

Ярмарка проходит в Москве с 11 по 17 апреля. Торговые места предоставляются на безвозмездной основе. К реализации предложены хлебобулочные и кондитерские изделия.

На региональных ярмарках подлежат реализации сельскохозяйственная продукция и продовольственные товары, а также продукция ремесленничества и изделия народных художественных промыслов.