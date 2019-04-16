Саратовские фермеры приняли участие в региональной московской ярмарке
По согласованию с Департаментом торговли и услуг города Москвы и для расширения каналов сбыта сельскохозяйственной продукции и продуктов питания на территории города Москвы и Московской области, сельхозтоваропроизводители Саратовской области принимают участие в региональной ярмарке, - сообщило региональное министерство сельского хозяйства.
Ярмарка проходит в Москве с 11 по 17 апреля. Торговые места предоставляются на безвозмездной основе. К реализации предложены хлебобулочные и кондитерские изделия.
На региональных ярмарках подлежат реализации сельскохозяйственная продукция и продовольственные товары, а также продукция ремесленничества и изделия народных художественных промыслов.