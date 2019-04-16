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Михаил Болтухин: Саратовскую область миновала опасность паводка

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Михаил Болтухин: Саратовскую область миновала опасность паводка

Начальник Гидрометцентра области Михаил Болтухин оценил паводкоопасную ситуацию в регионе:

- На малых реках в течение последних суток на реках Хопер, Терешка, Большой Узень, Медведица (в районе Лысых гор) наблюдалось повышение уровней воды всего-навсего от 2 до 8 см в сутки. На остальных реках продолжается снижение уровней. Ни на одной малой реке Саратовской области в течение весеннего половодья этого года уровни воды неблагоприятных, а тем более опасных отметок не достигали.

По словам главного метеоролога области, медленное повышение воды наблюдается в Хопре. За сутки она прибыла на пять сантиметров. Всего уровень реки этой весной поднялся на полтора метра, но до неблагоприятной отметки остается более двух метров. И, как утверждает Болтухин, сейчас можно смело сказать, что неблагоприятная отметка не будет достигнута в этом году.

"Несмотря на аномальное количество снега, который выпал в этом году, снежный покров лег на малопромерзшую или совсем непромерзшую землю. Поэтому «львиная» доля влаги ушла непосредственно в почву, а сток оказался минимальным. И прогноз по максимальным уровням весеннего половодья благоприятен – никаких ни чрезвычайных ситуаций или опасных уровней наблюдаться на малых реках области не будет", - сообщил начальник областного Гидрометцентра.