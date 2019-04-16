В Сочи побывала представительная делегация из ОАЭ
Между Сочи и Дубаем (ОАЭ) 7 июня 2019 года будет запущено прямое авиасообщение.
Перед этим событием в Сочи приехала с трехдневным визитом делегация из Объединенных Арабских Эмиратов, в составе которой находились представители СМИ и местных органов власти. Поездку организовал национальный туристический офис VisitRussia в ОАЭ, а принимающей стороной выступила туристическая компания WOW Sochi.
Как отметил Сергей Токарев, региональный директор представительства VisitRussia в ОАЭ, Сочи, безусловно, готов к приему гостей. Он уверен, что новый рейс авиакомпании flydubai просто обречен на успех и сделает транспортную доступность российского курорта для туристов из ОАЭ и соседних стран максимально удобной.
В рамках визита арабской делегации рассказали о местных здравницах и уникальном природном ландшафте, представили возможности современного курорта с развитой инфраструктурой. Представители ОАЭ пожелали получить данные о событиях в городе, чтобы включить их в календарь путешественника – это поможет потенциальным туристам заранее планировать посещение Сочи.
Перед этим событием в Сочи приехала с трехдневным визитом делегация из Объединенных Арабских Эмиратов, в составе которой находились представители СМИ и местных органов власти. Поездку организовал национальный туристический офис VisitRussia в ОАЭ, а принимающей стороной выступила туристическая компания WOW Sochi.
Как отметил Сергей Токарев, региональный директор представительства VisitRussia в ОАЭ, Сочи, безусловно, готов к приему гостей. Он уверен, что новый рейс авиакомпании flydubai просто обречен на успех и сделает транспортную доступность российского курорта для туристов из ОАЭ и соседних стран максимально удобной.
В рамках визита арабской делегации рассказали о местных здравницах и уникальном природном ландшафте, представили возможности современного курорта с развитой инфраструктурой. Представители ОАЭ пожелали получить данные о событиях в городе, чтобы включить их в календарь путешественника – это поможет потенциальным туристам заранее планировать посещение Сочи.