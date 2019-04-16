Меценат Вячеслав Кантор выделяет средства на гериатрическую реабилитацию в Новгородской области

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Система гериатрической реабилитации, запущенная в Новгородской области, будет включать в себя центр реабилитации в Великом Новгороде и первичные отделения в трёх районных центрах - Старой Руссе, Боровичах и Пестове, а также специализированные кабинеты в других районных больницах. Целью проекта, предложенного Вячеславом Кантором, является помощь пожилым людям в сохранении здоровья, энергии и социальной активности.«Неспособность какой-либо общности людей поддерживать своих самых слабых членов в конечном счёте может привести к тому, что эта общность перестанет существовать в принципе. Поддержка именно самых слабых и не защищенных людей и является настоящей благотворительностью, - заявил Вячеслав Кантор, комментируя свою инициативу. - К моему глубокому сожалению, люди в преклонном возрасте традиционно получают меньшую часть заботы, являясь так называемым «слабым звеном» в цепи благотворительной деятельности. Изменить отношение к пожилым людям означает доказать зрелость и состоятельность нашего общества».В рамках проекта в медицинских учреждениях будут проведены ремонты, а также пройдёт установка диагностического и лечебно-восстановительного оборудования, в том числе «Экзоскелета» для реабилитации пациентов с проблемами опорно-двигательного аппарата, будет проведено благоустройство территорий для занятий лечебной физкультурой.В центре реабилитации в Великом Новгороде ежегодно смогут пройти обследования и получить лечение амбулаторно и в стационаре более 16 000 пациентов, что составит 6% всех жителей Новгородской области старше 60 лет.«В Российской Федерации растёт число людей старше 60-ти лет. У нас в регионе этот возраст преодолел каждый третий житель, - пояснил глава региона Андрей Никитин. - Важно, чтобы пожилые новгородцы как можно дольше оставались здоровыми и активными. В реабилитационном центре при помощи диагностического и лечебного оборудования, современных методик мы сможем это обеспечить».