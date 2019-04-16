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Саратовские дети вновь выбрали кавалеров «Ордена ладошки»

Новости
Саратовские дети вновь выбрали кавалеров «Ордена ладошки»

На прошедшей неделе школьники Саратовской области приняли участие в VIII сессии по выбору кавалеров почетного знака детского признания «Орден Ладошки».

Ознакомление с биографиями претендентов шло неделю и завершилось сегодня голосованием. По решению Большого детского жюри обладателями заветного белого медальона с золотой ручкой стали:

-сценарист Борис Грачевский, когда-то придумавший детский киножурнал «Ералаш»,

-скульптор Зураб Церетели, более 40 лет помогающий больным и творчески одаренным детям,

-педагог из деревни Старые Зюри (Татарстан) Малика Гельмутдинова, возглавляющая приют «Семейный очаг» для детей-инвалидов,

-автор российских учебников по математике Людмила Петерсон,

-общественный деятель и педагог Евгений Ямбург,

-дирижер Мария Струве, являющаяся популяризатором детского хорового пения в России,

-учитель начальных классов Михаил Рабулец, долгие годы трудившийся в городе Энгельсе Саратовской области.

В выборах кавалеров «Ордена Ладошки» приняли участие семь с половиной тысяч ребят из девяти школ Саратова, Энгельса и Ровенского района. Интересно, что на этот раз в каждой школе был свой лидер среди претендентов, представленных организаторами проекта. В одних учебных заведениях лидировали педагоги, в других - деятели культуры или благотворители. Тем не менее, голосование состоялось, и мы приступаем к приглашению победителей в Саратов, чтобы вручить им осенью этого года почетный знак детского признания, отметили авторы проекта – психолог Сергей Саратовский и и региональный детский омбудсмен Татьяна Загородняя.

НАША СПРАВКА:

«Орден Ладошки» - уникальный российский проект, в котором принимают школьники, отдавая свои голоса за кандидатуры взрослых людей, много сделавших для детей и защиты детства. В разные годы кавалерами почётного знака детского признания становились: телеведущая Ангелина Вовк, певица Эдита Пьеха, участницы первого состава ансамбля «Бурановские бабушки», хоккеист Владислав Третьяк, хоккеист Иван Ткаченко (посмертно), кардиохирург Лео Бокерия, педиатр Леонид Рошаль и многие-многие другие…

В 2018 году, в честь 5-летия детского проекта, Почта России выпустила юбилейный конверт и памятный штамп «Орден Ладошки», а сам проект поддерживается Общественным советом при Министерстве образования Саратовской области и региональным Уполномоченным по правам ребёнка.