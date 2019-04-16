В Радищевском музее открывается выставка «Великолепие российского священства»

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Образ священнослужителя, является частью церковного искусства и неотъемлем от русской культуры. В то же время, церковное искусство имеет свое назначение и свои особенности: внешняя выразительная форма неотделима от вероучительного содержания. Так иконопись отрешает их от грубой материальности и вещественности, от неуместной страстности художника и подводит к непоколебимому покою вечности. Более поздняя портретопись, отталкиваясь от реального изображения человека, стремится показать его соприкосновение с глубиной небесных тайн, а также передать на полотне живое христианское чувство. Произведения прикладного культового искусства нацелены на преображение пространства храма и акцентирование внеземного смысла богослужебного обряда.На выставке будут представлены произведения XVI – начала ХХ веков, среди которых значительную часть составляют иконописные произведения: это большие храмовые иконы, отображающие ключевые фигуры высокого иконостаса, а также иконописные образы известнейших канонизированных архиереев – святителей Афанасия Александрийского (ок. 295-373) и Иосифа Белгородского (1705-1754), епископов Воронежских Митрофана (1623-1703) и Тихона Задонского (1724-1783) и многих других.Живописные произведения будут представлены чередой портретов, которые открывают образы московских патриархов XVII столетия, а также митрополитов Санкт-Петербургских и Новгородских XVIII века.Непростую историю русской старообрядческой церкви, с которой была тесно связана и религиозная жизнь Саратовской губернии, открывает портрет архиепископа Московского и Всея Руси Иоанна (Картушина), предстоятеля Древлеправославной Церкви Христовой (1837-1915), кисти Н.И. Струнникова (1871-1945). Портрет настоящего митрополита Русской старообрядческой православной церкви Корнилия (Титова) (род. 1947) можно увидеть в монументальном историческом полотне художника С.Г. Серова (1948-2014) «Возращение» (2008).Украшением выставки станут уникальные облачения и литургические ткани. Священническое облачение, формы которого сложились еще в древности, является символом благодатных дарований и нередко – произведением искусства. На выставке можно будет увидеть редкую коллекцию тканей Пугачевского музея, жемчужиной которой является парчовая фелонь, подаренная императрицей Екатериной II одному из легендарных старообрядческих Иргизских монастырей. Обогатили выставку мемориальные облачения легендарных российских иереев – святого праведного Иоанна Кронштадского (1829-1908) и почитаемого архиепископа Саратовского и Вольского Пимена (Хмелевского) (1923-1993).Эволюция искусства лицевой вышивки богослужебных тканей представлена от тончайшего шитья фрагмента пелены XVI века «Деисус» и декоративного воздуха «Положение во гроб» первой половины XVIII века до изделий современных мастерских Костромы, воссоздающих древние иконографии и технические приемы.Весь круг произведений, собранных из многочисленных музейный коллекций, предоставляет редчайшую возможность вспомнить известных исторических деятелей Русской православной церкви и познакомиться с высокой художественной культурой православного богослужебного обряда, которая составляла значимую часть русского искусства, - сообщает пресс-служба музея.