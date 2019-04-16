МЧС информирует о паводковой обстановке в Саратовской области
По сообщению регионального ГУ МЧС, по состоянию на 10.00 15 апреля остаются подтопленными 2 низководных моста в Аткарском районе в г.Аткарск (уровень воды выше полотна моста на 70 см), в Лысогорском районе в с. Атаевка (уровень воды выше полотна моста на 5 см), а также 2 насыпные плотины в Пугачевском районе (в н.п. Березово уровень воды выше полотна плотины на 17 см, в н.п. Каменка уровень воды выше полотна плотины на 22 см).
Движение транспорта по насыпным плотинам прекращено, выставлены ограждения и запрещающие знаки. Объездные дороги имеются.
В Аткарске спасателями Областной службы спасения организована работа лодочной переправы. Для автомобильного транспорта также имеется объездная дорога.
Угрозы подтопления жилых домов нет. Жизнеобеспечение в населенных пунктах не нарушено. Запасов медикаментов, продуктов питания и вещевого имущества достаточно. Эвакуация населения и скота не требуется.