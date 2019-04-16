16 апреля 2019 ВТОРНИК
Новости
22:18 | 15 апреля
В Сочи побывала представительная делегация из ОАЭ
18:00 | 15 апреля
В Саратове в связи с похолоданием продолжен отопительный сезон
18:00 | 15 апреля
В Радищевском музее открывается выставка «Великолепие российского священства»
17:11 | 15 апреля
Саратовские дети вновь выбрали кавалеров «Ордена ладошки»
15:59 | 15 апреля
Меценат Вячеслав Кантор выделяет средства на гериатрическую реабилитацию в Новгородской области
15:39 | 15 апреля
МЧС информирует о паводковой обстановке в Саратовской области
14:47 | 15 апреля
Футболисты «Сокола» одержали победу над командой «Салют-Белгород»
13:50 | 15 апреля
Сегодня в регионе начался промышленный лов рыбы
12:59 | 15 апреля
Фильмофонд Саратовского областного методического киновидеоцентра пополнился новым художественным фильмом «Тим Талер, или Проданный смех»
12:03 | 15 апреля
Профессия - "Избранники"
Как отдохнуть без лишних вложений
Как бы ни скакал курс евро или доллара, последнее, от чего откажутся россияне, — зимние каникулы. Их, к счастью, никто не отменял. По мнению наших сограждан, в связи с сегодняшней экономической ситуацией в стране туристические агентства и турфирмы, казалось бы, должны были поднять цены на комплексные туры. Однако этого не произошло. Напротив, многие компании, оправдывая доверие своих клиентов, предлагают сейчас довольно выгодные предложения по турам, в том числе и в рассрочку.
Подробнее

МЧС информирует о паводковой обстановке в Саратовской области

Новости


По сообщению регионального ГУ МЧС, по состоянию на 10.00 15 апреля остаются подтопленными 2 низководных моста в Аткарском районе в г.Аткарск (уровень воды выше полотна моста на 70 см), в Лысогорском районе в с. Атаевка (уровень воды выше полотна моста на 5 см), а также 2 насыпные плотины в Пугачевском районе (в н.п. Березово уровень воды выше полотна плотины на 17 см, в н.п. Каменка уровень воды выше полотна плотины на 22 см).

Движение транспорта по насыпным плотинам прекращено, выставлены ограждения и запрещающие знаки. Объездные дороги имеются.

В Аткарске спасателями Областной службы спасения организована работа лодочной переправы. Для автомобильного транспорта также имеется объездная дорога.

Угрозы подтопления жилых домов нет. Жизнеобеспечение в населенных пунктах не нарушено. Запасов медикаментов, продуктов питания и вещевого имущества достаточно. Эвакуация населения и скота не требуется.